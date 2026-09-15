Marian Rojas, psiquiatra: "Las redes sociales nos han entrenado para pasar rápidamente a lo siguiente cuando algo nos incomoda"

Las relaciones interpersonales y la forma en que se configuran hoy en día están estrechamente relacionadas con las redes sociales y las interacciones entre usuarios a través de plataformas digitales. Dentro de estos entornos, el consumo de contenidos en aplicaciones como Instagram o TikTok, donde el vídeo vertical ya se ha consagrado como el formato hegemónico, trae también una serie de implicaciones para el consumidor, cuya tolerancia a la espera se ha visto reemplazada por el ímpetu y la necesidad de inmediatez.

Sobre esta transición ha hablado recientemente la psiquiatra Marian Rojas durante su visita al pódcast 'Tengo un plan'. A lo largo de la entrevista, la experta enumera un total de "15 hábitos para dominar tu mente y cambiar tu vida a mejor", tal como recoge el título del vídeo publicado en el canal de YouTube del que proceden los clips o extractos compartidos por Rojas en su cuenta de Instagram. Del listado completo, los tres primeros hacen alusión a cómo las variaciones de dopamina, el neurotransmisor asociado al placer, durante el uso del teléfono móvil han transformado nuestra forma de relacionarnos con la realidad.

"Lo primero es que nos hacemos adictos a lo superficial, a lo dopaminérgico", empieza explicando la entrevistada. Esta dependencia de los estímulos rápidos y más accesibles se traduce a su vez en una búsqueda de las recompensas inmediatas: "Eso que me llama la atención fácil, gratificación instantánea, recompensa, deseo, anticipación del deseo", explica Rojas.

La psiquiatra insiste en esta idea también en la descripción de su publicación, donde sostiene que "las redes sociales nos han entrenado para pasar rápidamente a lo siguiente justo cuando algo empieza a incomodarnos". Sin embargo, existen preguntas que requieren una reflexión más profunda: "¿Quién soy?", "¿Qué quiero realmente?", "¿Por qué hago lo que hago?", "¿Qué merece la pena en mi vida?". Las consecuencias de este estancamiento trascienden los límites de las redes sociales e influyen directamente en nuestro estado de ánimo: "Si la felicidad tiene mucho que ver con encontrar un sentido a nuestra existencia, hay una pregunta que deberíamos hacernos; '¿Cómo vamos a encontrar el sentido de nuestra vida si ya no somos capaces de ir a lo profundo?'", se pregunta la entrevistada.

El segundo punto que aborda la psiquiatra se centra en el rechazo hacia el pensamiento completo: "Huyo de la profundidad", resume. "Todo aquello que requiere una reflexión, una profundidad, un pensamiento un poco más intenso de las cosas, no me gusta, lo rechazo", especifica.

Lejos de ser beneficiosa, esta evitación influye directamente en nuestro bienestar, que está directamente vinculado a nuestra capacidad de atención: "Eso que llamamos bienestar interior y equilibrio interior está íntimamente relacionado con encontrar el sentido a la vida, y para encontrar el sentido a la vida hay que reactivar la atención, la corteza prefrontal", garantiza Rojas.

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El uso de las redes sociales y la exposición o consumo excesivo de contenidos de todo tipo impacta también en nuestro cerebro. Más allá de las implicaciones dopaminérgicas, que regulan nuestra relación con el placer y su búsqueda, hay otra consecuencia que no pasa desapercibida en la actualidad: la polarización. "O es blanco o es negro, te quiero o te odio, da igual lo que sea".