El polémico caso de la muerte de Ana Buza llega a la Audiencia de Sevilla: el jurado popular decidirá si fue suicidio, homicidio imprudente o asesinato

Ana Buza perdió la vida el 7 de septiembre de 2019, cuando tenía 19 años, a las tres de la mañana en la carretera de Carmona. Viajaba en un coche conducido por su novio, con el que llevaba apenas un año de relación y con el que había discutido aquella noche. A priori, ella viajaba en el asiento de detrás del copiloto. Su cuerpo fue encontrado detrás del quitamiedos de la autovía A-4 hacia su localidad sin que el vehículo tuviera ninguna de las lunas rotas. Solo su novio fue testigo de lo ocurrido.

El caso estuvo a punto de archivarse por haberse podido tratar de un suicidio. Esta tesis apuntaba que la joven se lanzó de un vehículo que viajaba a 117 kilómetros por hora en un tramo de 80. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Sevilla decidió que por las dudas que rodeaban a lo ocurrido debía ser juzgado. Este viernes, siete años después del suceso, un jurado popular enjuiciará lo ocurrido. Su novio es el único acusado y se enfrenta a peticiones de prisión que van de los tres a los 20 años de cárcel.

La Fiscalía cree que el novio de Ana cometió un homicidio imprudente y por eso pide para él tres años de prisión. Su escrito de acusación recoge: "A la altura del PK 511, coincidiendo con la salida 511 hacia la localidad de Carmona, lugar donde rige una limitación de velocidad de 80 kilómetros por hora, el acusado no guardó la prudencia y diligencia requerida como conductor, pues pese a la situación de tensión y enfado existente en la pareja y al límite de velocidad indicado, prosiguió su marcha circulando a 117 kilómetros por hora, lo que determinó que, en un momento dado, la joven, por razones no determinadas, cayera del vehículo en marcha, sufriendo lesiones de tal gravedad que causaron su fallecimiento".

La acusación particular ejercida por la familia niegan también esta teoría. De hecho, fuentes cercanas al caso apuntan a El Correo de Andalucía que esperan que tras las sesiones judiciales (serán 8 y terminará el 29 de septiembre) cambien su calificación. Creen que el acusado mató a Ana y piden para el 20 años de cárcel por un delito de asesinato. En caso de que se no se acepte esta tesis, piden que lo ocurrido sea catalogado de homicidio doloso.

El vehículo y su posición serán claves

El Jurado Popular será quien tendrá que dar un veredicto después de escuchar todo lo que ocurra en el Palacio de Justicia sevillano. El estado del vehículo será clave para tratar de esclarecer un caso que entrañará serias dificultades para los juzgadores.

Por una parte, los peritos de la acusación pretenden demostrar que es imposible que la joven cayera del vehículo sin más o se tirara. A la velocidad a la que iba el coche, 110 kilómetros por hora, la joven tendría que haber hecho una fuerza excesiva para abrir la puerta. Además, esta se hubiera cerrado de golpe, por lo que habría quedado enganchado su cuerpo con la puerta. Esto, además, habría provocado que la joven hubiera presentado marcas en el cuerpo de haber sido arrastrada por la carretera.

Desde el Instituto de Medicina Legal se defendió que la muerte era compatible con el suicidio. Esta misma tesis fue apoyada por la Guardia Civil, encargada de investigar el caso. La familia de la víctima lleva denunciando desde el principio de lo ocurrido que hubo negligencias en la realización de las pesquisas.

Convocada una concentración en apoyo a la familia

La asociación feminista de Las Cigarreras ha convocado una concentración para el próximo viernes. Será a las puertas de la Audiencia Provincial de Sevilla, a partir de las 10 de la mañana.

A través de las redes sociales han explicado que el caso "tardaron en cerrarlo" 36 horas. "Pero su familia no se rindió. Sus padres no aceptaron aquella versión. No aceptaron que la muerte de su hija pudiera despacharse en apenas 36 horas. Y durante 7 años han luchado para que alguien escuche lo que llevan años diciendo: hay demasiadas preguntas sin respuesta".

El texto recoge que Ana estaba aquella noche únicamente con su novio, "que ha podido acceder a las oposiciones para la Policía Local de Sevilla". A pesar de que en redes sociales se ha llegado a publicar que ya es agente, no hay confirmación de este extremo. Únicamente está admitido para realizar la prueba.

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"Cuando una familia lleva 7 años luchando, no puede luchar sola. Por ello nos movilizamos para mostrar nuestro apoyo a la familia, y nos concentraremos en la puerta de la Audiencia Provincial de Sevilla el próximo viernes 18 de septiembre a las 10:00", finaliza el comunicado.