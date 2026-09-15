Multas de hasta 3.000 euros en Manresa por dejar bolsas fuera del contenedor

Multas de hasta tres mil euros por abandonar residuos en la vía pública. Es lo que se puede leer en los avisos que pega el Ayuntamiento de Manresa en el exterior de los contenedores para advertir de que el incivismo no sale gratis.

Se sitúan en puntos de aportación que resultan especialmente conflictivos y alertan de que la sanción mínima es de 150 euros si los pillan dejando la bolsa de la basura fuera del contenedor.

El aviso remite a la web Manresa.cat/residus y deja un número de teléfono, el 613 248 447. La acción forma parte de la campaña Molt de Manresa. El año pasado, desde febrero hasta julio se impusieron 42 multas a personas que dejaban la bolsa de la basura en el suelo. Se trata de sanciones a ciudadanos que han sido pillados in fraganti por agentes de paisano de la Policía Local de Manresa, que regularmente realizan tareas de vigilancia en islas peatonales en puntos donde se ha detectado que hay más problemas de suciedad y dejadez. El Ayuntamiento lo tiene claro: las personas que no se han enterado de que hay un nuevo modelo de gestión de residuos y que no utilizan la tarjeta para dejar las bolsas dentro de los contenedores pueden ser multadas.

Además, hay que recordar que el Ayuntamiento de Manresa ha instaurado una tasa anual complementaria de 88,22 euros para las viviendas y locales que durante un año no hayan ido a buscar la tarjeta y no hayan abierto los contenedores ninguna vez.

Proyecto de mandato fundamental

Dado que algunas personas no utilizan el nuevo sistema de contenedores cerrados y esto genera un coste, porque ha sido necesario reforzar las brigadas para recoger las bolsas del suelo, se aplica un 50% de este coste a aquellos ciudadanos que son responsables de ello. El gobierno municipal ha dejado claro que no se trata de una sanción sino de una tasa complementaria.

Noticias relacionadas

El Ayuntamiento defiende que el despliegue del nuevo sistema de gestión de residuos es un proyecto de mandato fundamental para hacer de la capital del Bages una ciudad más limpia, cívica y sostenible. Los últimos datos «certifican la consecución de un hito histórico: la ciudad en su conjunto ha llegado al 71% de recogida selectiva. Esta cifra supone un éxito colectivo y demuestra la eficacia del sistema, teniendo en cuenta que en el año 2023, con los contenedores abiertos tradicionales, la tasa de reciclaje se quedaba estancada en un 27%», asegura el equipo de gobierno de ERC, PSC e Impulsem Manresa.