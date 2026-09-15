La mujer apuñalada en Carcaixent: "Pensé que iba a morir, pero me acordé de mi hija y saqué fuerzas para quitarle el cuchillo"

“Tenía el cuchillo en el cuello y pensé que iba a morir. Cerré los ojos y se me apareció la cara de mi hija; decidí que no podía morir así, me aferré a la vida, saque fuerzas para parar la agresión y con la mano izquierda conseguí quitarle el cuchillo”. Vanesa se recupera en el Hospital Universitario de la Ribera de las heridas sufridas por la brutal agresión que le propinó con un cuchillo un hombre que la había llevado engañada a una partida rural de Carcaixent con la excusa de contratar sus servicios como cuidadora de su abuela. Le había ofrecido por Whastssap un contrato con un salario de 1.400 euros brutos por trabajar de lunes a viernes tras encontrar un antiguo anuncio en internet en el que se ofrecía para cuidar a personas mayores y, ante la insistencia, aceptó quedar con él. Primero en la estación del Norte en València, para desplazarse en tren a Carcaixent, y después acudir a pie a una zona de diseminados en la carretera que conduce a la Pobla Llarga, donde supuestamente se encontraban su abuela y una tía, a las que nunca llegó a ver.

El cuchillo con el que se cometió la agresión. / Levante-EMV

Cuando Vanesa decidió abandonar la vivienda y regresar, también a pie, para coger un tren y volver a casa, en el Port de Sagunt, el agresor, que se encuentra en prisión provisional acusado de asesinato en grado de tentativa, se ofreció a acompañarla y la condujo por caminos en lo que la víctima considera rodeos innecesarios hasta que cayó la noche y, sin media palabra, la atacó con un cuchillo de cocina que se rompió durante la agresión. “Cuando me atacó no hablaba, estaba mudo en un intento tras otro con el cuchillo, si no logro quitárselo… gracias a Dios no me apuñaló en el estómago porque me hubiera matado”, comenta la víctima, de 44 años, que presenta numerosas heridas. La más grave, que pudo ser letal, ha requerido 23 puntos de sutura en el cuello. Tiene dos tendones de la mano derecha rotos y heridas en la ceja, el labio y las dos manos. “Me hubiera podido matar”, incide, mientras señala que le gustaría poder preguntarle “por qué lo hizo, porque no le dí ningún motivo, todo lo que hablamos fue con respeto”, comenta, incluso la propuesta para que se quedara a pasar la noche en la vivienda, que ella rechazó.

Herida en la boca provocada durante la agresión. / Levante-EMV

Según el testimonio de Vanesa, el primer contacto del ahora detenido con ella se produjo el 1 de septiembre. Había visto su número de teléfono en un anuncio en que se ofrecía como cuidadora de personas mayores. Había trabajado desde que llegó a España como interna en domicilios de varios pueblos del Camp de Morvedre, Llíria o Massamagrell, hasta que la necesidad de estudiar para obtener una autorización temporal de residencia (arraigo socioinformativo) le resultó incompatible con esa actividad. Empezó a trabajar como limpiadora por horas, “pero eso no cubre todo el mes de alimentación y alojamiento”, comenta. La propuesta de trabajo en Carcaixent le cambió el horizonte. “Él insistía, insistía y, como no tenía medios, decidí ir”, recuerda.

La herida en el cuello ha requerido 23 puntos de sutura. / Levante-EMV

El sábado 5 de septiembre volvió a contactar con ella y le emplazó a quedar el domingo por la tarde en torno a las 18 horas. Ella lo descartó. Era demasiado tarde. Los horarios no se ajustaban a sus posibilidades de desplazarse y regresar y quedaron para el lunes a primera hora de la tarde en la Estación del Norte de València. Los dos se subieron al tren en dirección a Carcaixent. “Cuando llegamos vi que ni siquiera tenía el billete y eso me preocupó, pero me dijo que se le había acabado el saldo”, comenta. Tampoco tenía vehículo para acudir a la vivienda, ubicada en una partida rural. “Me dijo que eran 20 minutos andando, como mucho media hora, y como habíamos llegado a las 5,30 y era de día, acepto”, repasa los momentos previos a la pesadilla que acabaría viviendo esa tarde.

Conocido en el vecindario

Caminaban por los adoquines de la antigua carretera de la Pobla Llarga cuando unos vecinos del agresor le reconocieron, detuvieron su vehículo y les invitaron a subir para llevarles. Cuando llegaron a la zona de los diseminados, conocida como El Casinet, había gente fuera de las casas, lo que la tranquilizó.

Le hizo pasar a una de las viviendas que, según el testimonio del detenido, pertenece a unos familiares. No había nadie. “Tenía un televisor muy grande en la sala, me dijo que me sentara y, con la puerta abierta, estuve esperando a la abuela y a la tía, me dijo que habían salido y regresarían sobre las 6 o 6,30. Opté por esperar, pero a las 6,50, al ver que no venía nadie, decidí irme”, comenta Vanesa.

Llamada de una amiga a la que compartió su ubicación

Según su testimonio, le ofreció pasar la noche en la casa dado oscurecería por el camino, pero ella se negó, y se dispuso a acompañarla, aunque antes le pidió un tiempo para subir a la planta superior de la casa. “Se demoró casi 20 minutos y al final salimos sobre las 7,15 o 7,20 horas. En ese interín, Vanesa recibió la llamada de una amiga a la que mandó su ubicación para que supiera dónde se encontraba.

Cuando finalmente salieron, despidiéndose del resto de vecinos, Vanesa pronto se dio cuenta de que cogían un camino distinto al que les había conducido hasta allí en coche. “Me decía que era para acortar, yo iba alumbrando con el móvil y después de caminar 40 minutos no llegábamos al pueblo y me empecé a preocupar. Yo pienso que quería cansarme para que no pudiera reaccionar”, apostilla.

En un momento dado, a la altura de la Pujada de Maseres, el ahora detenido le pide un momento para orinar y se aparta de la carretera. “Empecé a tener un poco de miedo, no había nadie, estaba oscuro y en eso me dice que había un camino más corto por donde él estaba. Me quería llevar por el campo y yo le dije que no, pero al final fui hacia allí y cuando había dado diez o doce pasos, siento una cosa que pasa por delante de los ojos, sacó el cuchillo y me da el primer corte en la ceja”. “¿Qué fue eso?”, preguntó Vanesa, antes de recibir una primera patada que lanzó el móvil lejos de su alcance. “Me dio otra patada en el estómago y caí al suelo y me puso el cuchillo en el cuello, pensé que me iba a matar”, relata. Los intentos de frenar los golpes le provocaron graves lesiones en la mano derecha, pero tras acordarse de su hija, que se encuentra en Perú, sacó fuerzas de donde no las había y, ya herida, consiguió arrebatar el cuchillo al agresor. “Él se quedó parado, yo sentí la presencia de alguien detrás, como si quisiera saber si estaba muerta o no. Me quedé quieta, tenía miedo porque no sabía si tenía otro cuchillo, y en ese momento escuché un coche que pasaba por allí. No estaba tan lejos de la carretera, pedí ayuda y él empezó a correr”, detalla.

“Ayúdeme, me estoy muriendo”, fueron sus palabras al conductor de un coche que viajaba con su hija, que fue quien alertó a la Policía Local. “No sabía si cogerme o no, pero me dijo que tranquila, que nadie iba a hacerme daño. Luego paró otro coche, ya no me dejaron sola”, explica.

Según le han comentado, la agresión se produjo en torno a las 21,15 horas. Un ambulancia la trasladó al Hospital de la Ribera. “Me aferré a la vida, saque fuerzas para parar la agresión, no me podía quedar allí”, reitera.

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La Guardia Civil recuperó el móvil y con la información que contenía y las imágenes de algunas cámaras de la zona conseguía detener al presunto agresor 24 horas después en Alfafar. Se trata de un hombre que se encuentra ya en prisión provisional por orden del juzgado de guardia del Tribunal de Instancia de Alzira (plaza nº 5). Tenía un expediente de expulsión ordenado desde hace más de un año, según ha informado la Guardia Civil. La investigación ha sido realizad por la equipo técnico de la policía judicial de Almussafes.