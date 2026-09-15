España renunció a los fondos europeos para la desalinizadora del Tordera por "dificultades técnicas" y de calendario

El Gobierno español renunció hace meses a la subvención europea de la desalinizadora del Tordera, en Blanes, una de las futuras plantas que debe garantizar la resiliencia hídrica de las cuencas internas de Catalunya, que abastecen al área de Barcelona y Girona. En concreto, el Ministerio para la Transición Ecológica pidió a Bruselas retirar del Plan de Recuperación la medida que incluía la financiación europea de la ampliación de esta planta.

Para sacar adelante la desalinizadora, la Generalitat y la sociedad estatal Acuamed firmarán en breve un convenio de financiación, paso previo a la licitación de las obras

Según la documentación de la Comisión Europea a la que ha accedido EL PERIÓDICO, confirmada por fuentes comunitarias, el Gobierno alegó "dificultades técnicas imprevistas" para justificar la supresión del conjunto de actuaciones que en un principio había pedido financiar. Dentro de estas complicaciones, se mencionaban restricciones en la cadena de suministro y falta de demanda, factores que hacían imposible completar las obras dentro del plazo comprometido.

Retraso acumulado

De esta forma, como el presupuesto europeo para el Plan de Recuperación debía ejecutarse a lo largo de 2026 y las obras de la desalinizadora aún no están licitadas, el ministerio liderado por Sara Aagesen se vio obligado, a finales de 2025, a retirar la planta de Blanes de la documentación. La decisión se empezó a plantear en la revisión del Plan de Recuperación español llevada a cabo a finales de 2025. Sin embargo, no fue firme hasta el pasado 4 de junio, cuando España solicitó formalmente eliminar la medida C5.I5, financiada con préstamos europeos.

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecologica, Sara Aagesen, en el Congreso de los Diputados. / EFE

La acción C5.l5 estaba orientada a recuperar acuíferos mediante recursos alternativos e incluía proyectos de desalinizadoras en las cuencas internas catalanas, entre ellos la estación Tordera II, pero también la desalinizadora del Foix, entre Cunit y Cubelles, para la que a día de hoy no existe un calendario claro.

El pasado mes de junio, fuentes del Gobierno dieron a entender que Europa había rechazado subvencionar las desalinizadoras catalanas e incluso se llegó a publicar en algunos medios. Pero los documentos oficiales, ahora, confirman que no fue Bruselas quien excluyó unilateralmente la desalinizadora catalana de los Next Generation, sino que fue el Gobierno español quien pidió retirar la medida al considerar que no podía ejecutarse a tiempo. A partir de entonces, la Comisión dio su visto bueno al plan revisado el 17 de diciembre de 2025 y el Consejo de la UE lo aprobó formalmente el 20 de enero de 2026.

Camino alternativo

El cambio obligó entonces al Estado a activar una vía alternativa para sacar adelante Tordera II. Esta solución está a punto de formalizarse y, según apuntan fuentes de la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, en las próximas semanas está prevista la firma del convenio entre la Generalitat y la sociedad estatal Acuamed, que debe fijar el nuevo esquema de financiación y permitir avanzar en una infraestructura estratégica.

La inversión estimada asciende a 290 millones de euros y se canalizará a través de Acuamed. La propuesta contempla que 145 millones salgan inicialmente de fondos propios de la Dirección General del Agua y que los otros 145 millones se obtengan mediante financiación externa, previsiblemente a través del Banco Europeo de Inversiones u otra entidad. El dinero será adelantado para hacer posible la obra, pero después se recuperará mediante una tarifa de amortización. El convenio deberá concretar garantías, condiciones y fórmula de pago.

La desalinizadora del Llobregat. / JORDI COTRINA

El esquema trasladado por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, fija un plazo máximo de recuperación de 25 años desde el inicio de la explotación, con un interés del 2% para la parte aportada por la Dirección General del Agua y las condiciones que obtenga Acuamed para el tramo financiado con deuda. La Generalitat deberá asumir además las expropiaciones y los proyectos básicos o anteproyectos ya redactados y adjudicados. Una vez esté firmado el convenio, se podrá desencallar la licitación.

Mecanismo complejo

La falta de financiación europea ha provocado que el Gobierno haya optado por sostener Tordera II con recursos estatales, pero en cambio, ha dejado para más adelante la desalinizadora del Foix, una infraestructura que siempre había ido ligada a la de Blanes, que se convierte ahora en la prioridad inmediata. El Ministerio mantiene la actuación de Cunit, pero sin una fórmula de financiación cerrada. Cabe señalar que el mecanismo para que Bruselas costeara las plantas era complejo.

Las autoridades europeas han expresado dudas en varias ocasiones sobre la desalinización. En realidad, la justificación para lograr presupuesto comunitario se basaba en el mantenimiento de los acuíferos (si se saca agua de la desalinizadora, no se explotan masas de agua subterránea ya muy diezmadas). No obstante, el consumo energético elevado y el impacto ambiental son dos asuntos que siguen preocupando a la comisión de Medio Ambiente, que ahora se ahorra el complejo argumento que sustentaba el hipotético pago por una nueva planta de desalinización.