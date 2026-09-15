Detienen en Solsona a un okupa que amenazó y persiguió al cerrajero que le cambiaba la cerradura para desalojarlo

Los Mossos d’Esquadra han detenido a un hombre que vivía en un piso ocupado en Solsona después de que amenazara y persiguiera por la calle al cerrajero que estaba cambiando la cerradura del inmueble para ejecutar su desalojo judicial. Su arresto se produjo ayer, lunes 14 de septiembre, después de que el hombre amenazara también al propietario de la vivienda y, más tarde, se peleara con el responsable de un bar con quien ya tenía una orden judicial de prohibición y alejamiento. El hombre fue arrestado por quebrantamiento de condena de esta orden judicial y por los delitos de allanamiento de morada, lesiones y amenazas.

Los hechos tuvieron lugar después de que el cerrajero realizara los trabajos pertinentes en la puerta del domicilio ocupado para ejecutar el desalojo judicial del hombre. En aquel momento, empezó a amenazar al trabajador, hasta el punto de que acabó persiguiéndolo por la calle mientras iba semidesnudo. Las grabaciones de la persecución se han difundido a través de grupos de vecinos y en redes sociales. Según explican fuentes de los Mossos, varios ciudadanos consiguieron detenerlo y fue en aquel momento cuando los agentes lo identificaron. El cerrajero, por su parte, presentó denuncia por estos hechos y el cuerpo abrió las diligencias correspondientes.

Después, el hombre también amenazó al propietario del piso donde vivía como okupa, que igualmente presentó una denuncia ante los Mossos d’Esquadra.

El detonante llegó tiempo más tarde, cuando el mismo hombre entró en un bar de la ciudad y se peleó con el responsable del establecimiento, con quien ya tenía una orden judicial de prohibición y alejamiento. Por este hecho, que constituye un delito de quebrantamiento de condena, el hombre acabó siendo detenido por la policía catalana.

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Además del de quebrantamiento de condena, también se le atribuyen los delitos de allanamiento de domicilio jurídico, lesiones y amenazas, todos ellos cometidos a lo largo de este lunes.