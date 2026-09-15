Suspenden el 30% de los alumnos catalanes presentados a las PAU en septiembre

Más de 2.200 estudiantes no han superado las PAU de septiembre, lo que supone que casi tres de cada diez alumnos han suspendido la convocatoria extraordinaria. En total, 7.774 estudiantes se presentaron a los exámenes celebrados los días 2, 3 y 4 de septiembre, de los que 5.511, el 70,89%, han aprobado.

Entre los alumnos que se examinaron únicamente de la fase de acceso (las obligatorias) el porcentaje de aprobados es ligeramente superior: un 72,74%, con 2.303 aprobados de los 3.166 presentados. La nota media de la PAU ha sido de 5,482, mientras que la nota media de acceso, que combina en un 60% el expediente académico y en un 40% la prueba, se sitúa en 6,228.

Girona, la cabeza de aprobados

Los resultados presentan algunas diferencias según el territorio. Girona registra el porcentaje de aprobados más alto, con un 72,68%: 463 de los 637 estudiantes presentados han superado las pruebas.

En Barcelona, que concentra la mayoría de los alumnos examinados, 4.126 de los 5.825 presentados han aprobado, lo que representa un 70,83%. En Tarragona, el porcentaje de aprobados se sitúa en el 70,43%, con 586 estudiantes que han superado las pruebas de los 832 que se presentaron.

Por su parte, Lleida registra un 70% de aprobados. En esta demarcación se examinaron 480 estudiantes y 336 consiguieron superar la convocatoria.

Diferencias entre bachillerato y FP

La convocatoria también ha incluido a 4.608 estudiantes que se examinaron únicamente de la fase de admisión (materias voluntarias). En este caso, un 69,62% ha aprobado alguna de las asignaturas.

El porcentaje de aprobados es notablemente diferente según la procedencia académica. Entre los 3.646 estudiantes procedentes de bachillerato, el 76,39% ha aprobado. En cambio, entre los 962 alumnos procedentes de ciclos formativos de grado superior, solo el 43,97% ha superado alguna de las materias.

Revisión de exámenes

Los estudiantes podrán solicitar la revisión de sus exámenes los días hasta el 18 de septiembre a las 14.00 horas. Los resultados de estas revisiones se publicarán el 29 de septiembre.

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La preinscripción universitaria de septiembre se podrá realizar los días 16 y 17 de septiembre a través del Portal de Acceso a la Universidad.