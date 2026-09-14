La Universitat CEU Abat Oliba estrena su Grado en Medicina en el Campus Esplugues

La Universitat CEU Abat Oliba (CEU UAO) ha iniciado este lunes su apuesta por la formación médica con la llegada de los primeros 50 estudiantes del nuevo Grado en Medicina. La titulación, de seis años de duración, comienza en el Campus Esplugues, que se convertirá en el espacio de referencia de la universidad para los estudios relacionados con las ciencias de la salud.

La incorporación de Medicina amplía la oferta sanitaria de la CEU UAO, que el pasado curso puso en marcha el Grado en Enfermería. El nuevo programa combina la preparación científica con una formación centrada en la persona e introduce desde el primer curso contenidos relacionados con la inteligencia artificial aplicada a la medicina.

Ciencia, tecnología y atención al paciente

El inicio de las clases ha contado con la presencia del rector de la CEU UAO, Marcin Kazmierczak, y del decano de la Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida, Josep Maria Guardiola Tey, que han recibido a los primeros estudiantes del grado.

A partir de este primer curso, los alumnos se formarán en un modelo que combina el rigor científico con una perspectiva humanista, con el objetivo de que, además de adquirir conocimientos clínicos, aprendan a entender al paciente de manera integral y a responder a sus necesidades. “Nuestro objetivo es formar profesionales excelentes, tanto científica como humanamente, con una preparación rigurosa y una concepción de la medicina basada en el cuidado integral del paciente”, destaca Josep Maria Guardiola Tey.

Esta preparación incorpora también la dimensión tecnológica de la medicina. Desde el primer año, los estudiantes tendrán formación en inteligencia artificial aplicada a la salud, acercándose a herramientas que están ganando cada vez más presencia en el diagnóstico, la investigación y la práctica médica.

El Campus Esplugues, nuevo espacio sanitario

El comienzo del Grado de Medicina coincide con el desarrollo del Campus Esplugues, que será la futura sede de la Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida. El espacio acompañará la expansión de las titulaciones sanitarias de la universidad y servirá como entorno para la formación y la innovación en este ámbito.

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Con la llegada de los primeros estudiantes de Medicina, la CEU UAO da un nuevo paso en el crecimiento de su área de salud y refuerza una oferta académica que ya cuenta con Enfermería.