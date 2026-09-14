Tráfico estudia reforzar los controles en la N-260 después de los accidentes mortales del fin de semana

El Servei Català de Trànsit (SCT) estudia reforzar los controles en la N-260 después de un fin de semana con cuatro víctimas mortales en la red viaria interurbana catalana. El director del SCT, Ramon Lamiel, ha explicado este lunes en declaraciones al programa ‘Aquí Catalunya’ de SER Catalunya que los accidentes han sido diversos y no responden a “un patrón claro”, pero ha señalado la N-260 como una de las vías que “preocupa”, especialmente en algunos tramos de curvas frecuentados por motoristas. Lamiel ha avanzado que este mismo lunes Tráfico analizará con los Mossos d’Esquadra posibles medidas en la carretera. Entre las opciones, ha apuntado a “concentrar por saturación de controles” en algunos puntos.

Lamiel ha explicado que la vía presenta características muy diferentes según el tramo y que, por tanto, las actuaciones también deberán ser diferentes. Ha citado específicamente zonas del Ripollès, el puerto de montaña de Toses y el Pallars entre las frecuentadas por motoristas.

El director de Tráfico también ha recordado que el SCT trabaja con la UPC en una inteligencia artificial para predecir accidentes y detectar zonas de riesgo. Lamiel ha explicado que el sistema ya permite realizar predicciones, aunque todavía debe perfeccionarse, y que la previsión es incorporar estos avisos a la aplicación de Tráfico.

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Sobre un eventual regreso de los peajes, Lamiel ha reiterado que Tráfico considera que, si se implantan, deberían permitir regular los flujos de vehículos en función de las horas y las vías, y funcionar con un sistema de pago por uso. Ha recordado que esta cuestión no depende directamente del SCT y que debe abordarse en el grupo de trabajo correspondiente.