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La Síndica reclama adaptar el canon del agua a los casos de custodia compartida

Pide alternativas al padrón para acreditar que los hijos conviven efectivamente con ambos progenitores

El Govern subirá el canon del agua: el recibo aumentará de 50 céntimos a 2 euros más para la mayoría de catalanes

Imágen de archivo de un grifo en un hogar de Barcelona

Imágen de archivo de un grifo en un hogar de Barcelona / JORDI COTRINA / EPC_EXTERNAS

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La síndica de greuges de Catalunya ha reclamado este lunes que se tengan en cuenta las situaciones de custodia compartida a la hora de calcular el canon del agua y ha pedido alternativas al padrón municipal para acreditar que los hijos conviven efectivamente con ambos progenitores. La institución ha abierto una actuación de oficio para analizar cómo se aplica la ampliación de los tramos del canon en estos casos y ha trasladado la cuestión al Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica.

Actualmente, el número de personas que conviven en una vivienda se determina a partir de los datos del padrón municipal. Esto implica que, en casos de custodia compartida, los hijos solo se contabilicen en el domicilio donde están empadronados, aunque puedan residir durante periodos equivalentes en casa de cada uno de los progenitores.

Según la síndica, esta situación puede impedir que uno de los dos hogares tenga acceso a la ampliación de los tramos del canon del agua, a pesar de asumir también el consumo derivado de la convivencia con los menores.

La institución expone que ya advirtió de esta problemática en 2021 y planteó que se estudiaran fórmulas alternativas para acreditar la convivencia. Ahora asegura que continúa recibiendo quejas de familias que consideran que el sistema actual no refleja adecuadamente su situación.

La síndica recuerda que la ampliación de los tramos del canon busca adaptar la tarifa al número real de personas que consumen agua en una vivienda y considera que basarse exclusivamente en el padrón puede dejar fuera determinadas realidades familiares.

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Por ello, pide que se estudie la posibilidad de aceptar otros medios de prueba que permitan acreditar que los hijos conviven efectivamente con ambos progenitores. La institución señala que estos mecanismos deberían incorporar controles para evitar duplicidades o usos indebidos del sistema.

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