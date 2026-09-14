Sanidad planea prohibir los anuncios de leche de fórmula para bebés

El Ministerio de Sanidad quiere prohibir la publicidad de la leche de fórmula para bebés de hasta seis meses y limitar la promoción de las leches de continuación —las que se utilizan a partir de los seis meses—, las leches de crecimiento y los alimentos elaborados con cereales.

Así lo plantea el ministerio en un real decreto que ha sometido al trámite de audiencia e información pública. El texto no regula la composición ni la venta de estos productos, pero pretende limitar su publicidad porque “reducen la prevalencia y la duración” de la lactancia materna, considerada un “elemento esencial” de salud pública.

La norma establece también que los pediatras no podrán aceptar muestras, patrocinios ni regalos de los fabricantes y tampoco podrán entregar estos productos a las familias. El texto no regula la composición ni la venta de estos productos, ya que esas cuestiones están fijadas por la normativa europea, pero busca regular por primera vez su publicidad y promoción.

La interferencia

En concreto, el ministerio quiere actuar sobre aquellas prácticas que “interfieren” en la toma de decisiones informadas de madres, familias y personas cuidadoras en torno a la lactancia. En materia de publicidad, Sanidad quiere limitar la de aquellos preparados que “promuevan el consumo con el fin de sustituir el régimen de alimentación o nutrición comunes”; los que estén diseñados de forma que “desincentiven” la lactancia materna; aquellos que incluyan imágenes que idealicen su utilización; o los que incorporen testimonios de profesionales sanitarios o científicos como “medio de inducción”.

El texto regula también la presencia de la industria en los centros sanitarios y las oficinas de farmacia, que no podrán aceptar el suministro gratuito de preparados para lactantes, leches de continuación, bebidas a base de leche u otros productos similares destinados a niños de corta edad. Tampoco podrán adquirirlos a precios simbólicos o inferiores a los aplicados habitualmente por las centrales de compras.