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La portada de EL PERIÓDICO del 15 de septiembre de 2026

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La portada de EL PERIÓDICO del 15 de septiembre de 2026 / EPC

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Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 15 de septiembre de 2026.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

La portada de EL PERIÓDICO del 15 de septiembre de 2026

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  3. Tiempo en Catalunya mañana lunes: últimos días de calor en Barcelona antes de la llegada de una nueva borrasca
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  5. Bandera roja en las playas de Altafulla y Tamarit por la presencia de dragones azules
  6. Una constelación familiar alejó a Rosa de su padre hasta su muerte: 'Tengo ansiedad y aún no me he recuperado
  7. La sepsis provoca entre 15.000 y 20.000 muertes al año en España: así se combate en la uci un síndrome causado por una infección
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La portada de EL PERIÓDICO del 15 de septiembre de 2026

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