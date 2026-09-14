La Generalitat restaurará el camino más transitado hacia la Pica d’Estats en la obra a mayor altitud hecha en Catalunya

La Generalitat restaurará el camino más frecuentado para ascender a la Pica d’Estats, dentro del Parc Natural de l’Alt Pirineu, después de que una fuerte tormenta dañara el verano pasado parte del recorrido. La actuación se concentrará especialmente en la tartera o canchal del Sotllo, en el sendero que conecta el refugio de Vallferrera con el puerto de Sotllo, situado a 2.910 metros de altitud, y supondrá la obra ejecutada a mayor altura hasta ahora en Catalunya.

Desde que la tormenta dañó el trazado, los excursionistas se han visto obligados a desviarse por una pendiente más abrupta y menos consolidada. El proyecto pretende recuperar el itinerario, mejorar su seguridad y, al mismo tiempo, reducir el impacto que provoca el elevado número de visitantes en uno de los espacios de alta montaña más sensibles del parque.

Supondrá la obra ejecutada a mayor altura hasta ahora en Catalunya

Uno de los principales objetivos será proteger el hábitat de la lagartija pallaresa (Iberolacerta aurelioi), una especie endémica del Pirineo y en peligro de extinción que vive exclusivamente en tarteras de alta montaña como la del Sotllo.

“Es donde se producen más fenómenos de erosión y lo que queremos hacer con esta obra es corregir este impacto, que siempre lo tendremos”, explica el director del Parc Natural de l’Alt Pirineu, Marc Garriga.

Un único camino para frenar la erosión

La actuación no se limitará a reparar los daños provocados por la tormenta. El parque quiere también corregir la erosión acumulada durante los últimos años por el paso constante de excursionistas sobre dos elementos considerados prioritarios para la conservación.

Además de la lagartija pallaresa, se pretende proteger las turberas y humedales de alta montaña del Pla de Sotllo, incluidos entre los hábitats de interés comunitario prioritario de la Unión Europea. En ellos crecen especies como plantas carnívoras o musgos de esfagno y son espacios especialmente sensibles al pisoteo y a la compactación del suelo.

La obra también busca frenar la erosión acumulada por el paso de excursionistas: más de 365.000 cada año

Otro de los problemas que quiere corregir el proyecto es la proliferación de atajos abiertos por los propios excursionistas. La intención es consolidar un único trazado principal, bien señalizado, para concentrar el paso de visitantes y reducir la erosión en el resto del entorno.

La seguridad será otro de los ejes de la intervención, ya que se trata de una zona de alta montaña en la que se producen numerosos accidentes.

Pasarelas, cadenas y escalones de piedra

Las obras contemplan la instalación de pasarelas de madera, la estabilización de varios tramos del itinerario y la modificación del recorrido en aquellos puntos especialmente delicados desde el punto de vista ambiental.

El camino se alejará, siempre que sea posible, del núcleo del hábitat de la lagartija pallaresa y se renovará también la señalización, que estará adaptada para personas con discapacidad visual.

Asimismo, se mejorarán algunos pasos rocosos mediante cadenas de seguridad y se suavizarán los desniveles más pronunciados con escalones de piedra seca.

En el aparcamiento de la Molinassa se instalará, además, un váter seco para tratar de reducir los problemas derivados de las defecaciones incontroladas que se producen actualmente en el entorno.

La dificultad logística será considerable. La mayor parte de la actuación se desarrollará por encima de los 2.000 metros de altitud y, debido a la ubicación remota de la zona, el proyecto prevé habilitar tres campamentos temporales para los trabajadores.

365.000 visitantes al año

El Parc Natural de l’Alt Pirineu recibe alrededor de 365.000 visitantes al año y el ascenso a la Pica d’Estats concentra una parte importante de la presión humana sobre este espacio protegido.

Garriga considera que el atractivo del recorrido hace innecesaria cualquier campaña para atraer visitantes. “No necesita ninguna promoción, se promociona solo”, señala.

Para gestionar esta afluencia, el parque dispone ya de un sistema de reserva de aparcamiento en cuatro puntos de acceso a la zona, con un número limitado de plazas.

Según su director, este mecanismo, unido al asfaltado de la pista de acceso inaugurado el verano pasado, ha permitido mantener un acceso “seguro” y “confortable”. Aunque este verano hubo numerosos días en los que los aparcamientos llegaron al límite de su capacidad, Garriga destaca que se consiguió evitar el colapso del entorno y garantizar, entre otras cuestiones, el paso de los vehículos de emergencias.

Dos nuevas líneas de autobús

El Parc Natural de l’Alt Pirineu estudia, además, poner en marcha dos nuevas líneas de autobús para mejorar el transporte público en la zona y conectar el parque con el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

Ambas partirían de Llavorsí. Una tendría como destino Àreu y la otra Tavascan, donde enlazarían con servicios vinculados al Parc Nacional d’Aigüestortes.

La línea hasta Àreu incluiría también una parada en Tírvia, municipio que actualmente dispone únicamente de transporte a demanda y carece de conexión regular en transporte público.

El objetivo, según Garriga, es fomentar una movilidad más sostenible y facilitar las travesías entre distintos valles. El director del parque considera la iniciativa “muy estratégica” para mejorar la movilidad en esta zona del Pirineo.