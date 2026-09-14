Catalunya se une a una alianza internacional para reducir las emisiones de metano de granjas y vertederos

Catalunya se incorporará a una alianza internacional de gobiernos regionales para tratar de acelerar la reducción de las emisiones de metano, uno de los gases de efecto invernadero (GEI) con mayor capacidad de calentamiento. El Govern, según ha podido confirmar EL PERIÓDICO, aprobará este martes la adhesión a la Coalición Subnacional de Acción contra el Metano, una red creada para compartir políticas, tecnologías y sistemas de seguimiento entre territorios que buscan recortar estas emisiones.

La firma oficial, que se realizará en los próximos días en la ciudad de Nueva York, debe servir para reforzar los planes de recorte de emisiones y, al mismo tiempo, para intercambiar experiencias con otros ejecutivos regionales.

Este acuerdo no supone nuevos objetivos obligatorios sino que se centra en dar mayor visibilidad a las políticas catalanas de reducción del metano y a situar Catalunya en la línea de otras hojas de ruta internacionales ideadas para poner coto al calentamiento global.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, junto a la portavoz del Govern y consellera de Territori, Silvia Paneque. / Enric Fontcuberta / EFE

El metano, en la comunidad autónoma, representa alrededor del 14% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero y procede, básicamente, de dos sectores: la agricultura y la ganadería y la gestión de los residuos. En concreto, las deyecciones ganaderas concentran más de la mitad del metano generado, mientras que los vertederos de basura suponen aproximadamente un tercio de la cantidad total emitida de este gas.

El impacto del metano sobre el calentamiento global se considera que es 80 veces superior al del CO2. Por esta razón su disminución se ha convertido en una de las metas prioritarias de los acuerdos alcanzados en las sucesivas cumbres del clima.

Matemáticas del clima

En el caso de Catalunya, la ley aprobada en 2017 obliga a la Administración a abordar políticas de mitigación del cambio climático, que se traducen de forma tangible en los Presupuestos de Carbono, un documento avalado por el Parlament que establece qué objetivo de reducción de emisiones ha de asumir cada sector económico. Pero además de este escrito referente que recoge cómo calcular las "matemáticas del clima", se deben elaborar inventarios de emisiones que tengan en cuenta, de manera separada, la cantidad de metano liberada a la atmósfera.

En 2021, la Unión Europea y Estados Unidos impulsaron un compromiso global para conseguir rebajar, como mínimo, un 30% las emisiones de metano antes de 2030. Este pacto cuenta a día de hoy con 159 países, incluida la Comisión Europea. No obstante, para avanzar en los objetivos es clave el papel de los gobiernos subestatales, apuntan fuentes consultadas por este diario. En España, por ejemplo, las competencias de medio ambiente están transferidas a las autonomías. Además, en muchos casos, son estos ejecutivos regionales quienes actúan como reguladores del sector agrícola y ganadero y del de los residuos.

Las macrogranjas contribuyen a la contaminación del medio. / Agencias

Para facilitar el trabajo en esta línea, en 2023 se creó la Coalición Subnacional de Acción contra el Metano como plataforma pensada para los gobiernos subestatales para intercambiar información y usar nuevas tecnologías avanzadas de seguimiento. La coalición, a la que ahora se adscribe la Generalitat, la lideró inicialmente California y ahora está coordinada por el Climate Group, del que Catalunya forma parte.

Dos conselleries

El plan de la Generalitat para limitar el metano implica a dos Departaments, el de Territori y el de Agricultura. Esta última conselleria tiene la función de coordinar las actuaciones dirigidas a mitigar el cambio climático provocado por las prácticas agrícolas y las explotaciones ganaderas. En algunos casos, se ha planteado producir biometano para dar salida a todos los residuos generados. Pero la gran asignatura pendiente sigue siendo mejorar la gestión de las deyecciones ganaderas y evitar que los purines se sigan vertiendo en el medio natural, como todavía sucede en múltiples ocasiones.

La declaración de intenciones que firmará el Govern en Nueva York significa que el Ejecutivo catalán se compromete a ejecutar estrategias, dentro de sus competencias, para alcanzar los objetivos generales de la coalición. La participación en este protocolo no tiene costes asociados más allá del desarrollo de las políticas previstas y, en cualquier momento, la Generalitat puede retirarse de la Coalición si lo notifica a los demás participantes.