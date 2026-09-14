Cuadruplica el máximo de alcohol para conducir y dice a la Policía que fue por el vinagre del gazpacho

La Policía Local de Castilleja de la Cuesta (Sevilla) ha denunciado al conductor de un vehículo que multiplicaba por cuatro la tasa máxima de alcohol, que, tras realizar la prueba, aseguró a los agentes que no había bebido, y que el problema era el vinagre del gazpacho que había tomado.

En sus redes sociales oficiales, la Policía ha informado de que los agentes interceptaron al citado conductor tras observar cómo circulaba realizando maniobras extrañas, sin utilizar el cinturón de seguridad y haciendo uso manual del teléfono móvil.

Al identificarlo, los agentes apreciaron síntomas evidentes compatibles con el consumo de alcohol, por lo que fue sometido a las correspondientes pruebas de alcoholemia, y arrojó un resultado de un miligramo de alcohol por litro de aire espirado, multiplicando por cuatro el máximo permitido de 0,25, además de que el umbral penal se sitúa en 0,60.

Tras comunicarle el nivel que había arrojado, el conductor, disconforme con el resultado, aseguró a los policías que solo había tomado gazpacho, y que el vinagre con el que se elabora le habría subido el nivel de alcohol en sangre.

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Tras esta explicación, fue informado de los derechos que le asistían como investigado, no detenido, por un presunto delito contra la seguridad vial, que se castiga con penas de prisión de tres a seis meses, multa de seis a 12 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, además de la retirada del carnet de conductor de uno a cuatro años, lo que se determinará en un juicio rápido.