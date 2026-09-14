Calor de más de 35 grados a las puertas del otoño antes de un notable descenso térmico

A menos de diez días para el comienzo del otoño, la semana arranca con ambiente plenamente veraniego, máximas superiores a 35 grados en amplias zonas del país, ausencia casi total de lluvias y un aumento del peligro de incendios, previo a un "acusado descenso" de las temperaturas.

El calor dominará durante el lunes y el martes, con registros entre 5 y 10 grados superiores a las normales para estas fechas, lo que propiciará un aumento del peligro de incendios siendo muy alto o extremo, sobre todo el lunes, en la mitad norte y en amplias zonas del territorio el martes, por lo que el portavoz de Aemet, Rubén Del Campo, ha pedido "mucha precaución".

Sin embargo, el paso de un frente cambiará el tiempo a partir del miércoles con temperaturas que bajarán en la mitad norte, lluvias en el Cantábrico y los Pirineos y probables tormentas en zonas del este peninsular, aunque a finales de semana las temperaturas podrían volver a "repuntar".

Lunes y martes

Este lunes el tiempo será muy estable y sin lluvias, con temperaturas que alcanzarán más de 32 grados en las comunidades cantábricas; Entre 34-36 grados de máxima en el interior de Galicia, la meseta norte y la cuenca del Ebro, y también en amplias zonas del centro de la península, mientras que en los valles del Guadiana y del Guadalquivir incluso se rondarán los 38 grados.

También en Canarias se alcanzarán esas temperaturas entre 34-36 grados, especialmente en Lanzarote, Fuerteventura y sur de las islas más montañosas.

El martes las temperaturas continuarán al alza en el este peninsular y en las Baleares con más de 36 grados en zonas del nordeste, centro y sur de la península y en las Islas Canarias Orientales y sur de las islas más montañosas, donde también se prevé calima.

En cambio, este día, en el extremo norte peninsular, sobre todo en Galicia, Asturias y Cantabria, la llegada de un frente y el cambio de dirección del viento a norte dejará cielos nubosos, alguna lluvia débil y, sobre todo, un acusado descenso térmico que puede llegar a ser de hasta 10 grados con respecto al día anterior.

Miércoles y jueves

El miércoles el paso de un frente acompañado de una vaguada, una especie de lengua de aire frío en las capas altas de la troposfera, aumentará la nubosidad en el norte y dejará lluvias en el Cantábrico y tormentas en el este peninsular, localmente fuertes, en zonas del norte y el este de Catalunya.

Las temperaturas bajarán de forma generalizada, aunque el descenso será más acusado en la mitad norte, donde los termómetros podrían marcar más de diez grados menos que el día anterior: Pamplona y Logroño, por ejemplo, pasarán de máximas de 35 o 36 grados el martes a valores de entre 24 y 25 grados el miércoles.

En el norte peninsular soplará además viento del norte, con rachas fuertes en algunas zonas, ha alertado el portavoz para explicar que este factor mantendrá el peligro de incendios en niveles muy altos o extremos en amplias áreas del interior, pese a la bajada de las temperaturas.

El calor, sin embargo, continuará en otras partes del país, con 32-34 grados en el interior del área mediterránea y Baleares, mientras que en Extremadura, el oeste y el sur de Castilla-La Mancha y el interior de Andalucía se superarán los 35 grados.

En Canarias también descenderán las temperaturas, aunque todavía se rebasarán los 34 grados en amplias zonas del archipiélago.

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A partir del jueves, y con incertidumbre, predominará un tiempo más estable, aunque todavía podrá llover en puntos del Cantábrico y formarse tormentas en el sureste peninsular; Las temperaturas se recuperarán en el norte y bajarán en el resto, y seguirán algo más altas de lo habitual en el sur.