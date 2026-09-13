Entornar los ojos, guiñar o acercarse mucho al texto: estas son las señales que pueden indicar que un niño no ve bien

Con la vuelta al colegio, revisar la vista de los niños puede ayudar a detectar a tiempo problemas que no siempre son evidentes para ellos ni para sus familias. La miopía, la hipermetropía, el astigmatismo, el estrabismo o la ambliopía pueden provocar dificultades para seguir la pizarra o leer, interfiriendo en su rendimiento escolar.

Por ello, desde el Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de Andalucía (COOOA) aconsejan a las familias aprovechar el inicio del curso escolar para realizar una revisión visual a sus hijos y comprobar que su sistema visual funciona correctamente.

Asimismo, recomiendan, tanto a los padres como al profesorado, prestar atención a determinados comportamientos que pueden indicar la existencia de un problema visual. “Por sí solos, estos signos no permiten establecer un diagnóstico, pero, si son frecuentes o persisten, conviene consultar con un óptico-optometrista”, precisan.

Estas son las señales que pueden indicar que un niño no ve bien

Una de las señales más habituales es que el niño se acerque demasiado a los libros, cuadernos, la televisión o las pantallas. También puede ocurrir que entorne los ojos, cierre o tape uno de ellos o ladee la cabeza para intentar enfocar mejor, adoptando posturas poco habituales al mirar.

Óptico optometrista realiza una revisión visual a un niño. / L.O.

Las dificultades para ver la pizarra, así como referir que ve borroso o doble, son otros signos a los que conviene prestar atención. En algunos casos, los problemas visuales pueden manifestarse también mediante cansancio ocular, molestias o dolores de cabeza, especialmente después de realizar durante un tiempo prolongado actividades que requieren visión de cerca. Frotarse los ojos con frecuencia puede ser también una señal de alerta.

Acercarse mucho al texto, entornar los ojos o ver borroso

El comportamiento durante la lectura también ofrece pistas. Perder repetidamente el punto de lectura, tener dificultades para seguir el texto o evitar determinadas tareas visuales son situaciones que pueden estar relacionadas con una dificultad para ver correctamente y que conviene observar si se repiten.

Por último, el COOOA indica como señal de alerta la desviación de un ojo, incluso cuando aparece únicamente de forma intermitente. Ante cualquiera de estos signos, especialmente si son frecuentes o persisten, los especialistas aconsejan realizar una revisión visual para determinar si existe algún problema que deba ser corregido o tratado.

Una revisión visual puede detectar problemas a tiempo

“A menudo, los niños en edad escolar no perciben que tienen problemas de visión porque nunca han experimentado la sensación de ver de manera óptima”, explica la decana-presidenta del COOOA, Blanca Fernández.

Desde el Colegio recuerdan que una alteración visual puede convertirse en una barrera para determinadas actividades escolares. Por ello, aconsejan incluir los exámenes visuales en la rutina médica infantil, especialmente cuando existen antecedentes familiares, síntomas o alguna señal de alerta.

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Además, los ópticos-optometristas recomiendan mantener unos hábitos visuales saludables durante el curso, como realizar pausas durante las tareas de cerca, alternar la visión de cerca y de lejos, mantener una distancia cómoda y favorecer una iluminación adecuada.

Fuente: La Opinión de Málaga