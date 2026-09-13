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La princesa Leonor y la infanta Sofía, protagonistas en el Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madring

La jornada supone una nueva aparición pública juntas en un escenario marcado por el deporte y la presencia de numerosas personalidades

Pedro Sánchez y sus ministros dan plantón a la Fórmula 1 y a los Reyes

Archivo - El Rey Felipe VI, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía asisten a la carrera del Gran Premio de España de Fórmula 1, en el circuito de Madring.

Archivo - El Rey Felipe VI, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía asisten a la carrera del Gran Premio de España de Fórmula 1, en el circuito de Madring. / EUROPA PRESS REPORTAJES - Archivo

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Europa Press

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MADRID
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El Gran Premio de España de Fórmula 1 ha convertido este domingo Madrid en el epicentro del mundo del motor y ha contado con unos espectadores de excepción: el rey Felipe VI y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Los tres han acudido al nuevo circuito de Madring para disfrutar en primera persona de una jornada histórica para la capital, que recupera la Fórmula 1 después de 45 años y que estrena este nuevo trazado urbano.

La presencia de la Familia Real ha puesto el toque institucional y mediático a un fin de semana que ha despertado una enorme expectación. Felipe VI ha acudido acompañado por sus dos hijas, mientras que la reina Letizia no ha participado en esta cita. Durante su estancia en el circuito, el monarca y las jóvenes han podido vivir de cerca el ambiente del paddock y compartir protagonismo con algunos de los grandes nombres del automovilismo español, entre ellos Fernando Alonso y Carlos Sainz.

El rey Felipe VI, Nadal y estrellas del fútbol brillan en el estreno de Madring

El rey Felipe VI, Nadal y estrellas del fútbol brillan en el estreno de Madring / EFE

Ambiente festivo

Para Leonor y Sofía, la jornada supone además una nueva aparición pública juntas en un escenario marcado por el deporte y la presencia de numerosas personalidades. Ambas han disfrutado de la experiencia junto a su padre en un momento especialmente significativo para la Fórmula 1 en España, con Madrid convertida por primera vez en sede del Gran Premio de España. El nuevo Madring, situado en el entorno de IFEMA, ha afrontado así su estreno oficial en el calendario mundial.

El ambiente festivo se ha visto acompañado por una carrera cargada de emoción, en la que Andrea Kimi Antonelli se ha impuesto por delante de Max Verstappen y Lando Norris. En cuanto a los pilotos españoles, la jornada no ha terminado como esperaban los aficionados: Carlos Sainz ha tenido que abandonar y Fernando Alonso ha finalizado en las últimas posiciones.

Última aparición

Aun así, la celebración del Gran Premio en Madrid ha supuesto un acontecimiento histórico para el automovilismo nacional y ha dejado imágenes como la de Felipe VI, Leonor y Sofía disfrutando de la Fórmula 1 desde el corazón de Madring.

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