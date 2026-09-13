Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones SueciaMultasEnric MasDiada en ExtremaduraAccidente TorrellesSorteo LoteríaCrimen ManresaCeutaDetenidos DiadaCaso AndicTráfico Barcelona
instagramlinkedin

Primera plana de la edición impresa

La portada de EL PERIÓDICO del 14 de septiembre de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 14 de septiembre de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 14 de septiembre de 2026 / 5

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 14 de septiembre de 2026.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

La portada de EL PERIÓDICO del 14 de septiembre de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 14 de septiembre de 2026

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tres generaciones entre Extremadura y Catalunya: 'Mis hijos se sienten catalanes, pero también un poco extremeños
  2. Ferran López, el hombre discreto elegido para dirigir la nueva etapa de los Mossos d'Esquadra
  3. Bandera roja en las playas de Altafulla y Tamarit por la presencia de dragones azules
  4. Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo de este sábado 12 de septiembre
  5. Una constelación familiar alejó a Rosa de su padre hasta su muerte: 'Tengo ansiedad y aún no me he recuperado
  6. 18 detenidos, 10 de ellos menores, en los disturbios posteriores a la manifestación antifascista en Barcelona
  7. Cambio de hora en España: el BOE confirma cuándo será el cambio al horario de invierno
  8. Eduardo López Bran, dermatólogo experto en calvicie: 'En cinco años podemos tener una terapia con células madre que revierta la alopecia

Crimen en Pontevedra: detenido tras confesar el acuchillamiento mortal de su madre octogenaria

Crimen en Pontevedra: detenido tras confesar el acuchillamiento mortal de su madre octogenaria

La portada de EL PERIÓDICO del 14 de septiembre de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 14 de septiembre de 2026

Volver al colegio cuando llegar a fin de mes ya es una asignatura difícil

Volver al colegio cuando llegar a fin de mes ya es una asignatura difícil

Cinco detenidos y varios heridos al embestir una narcolancha a una patrullera de la Guardia Civil en Almería

Cinco detenidos y varios heridos al embestir una narcolancha a una patrullera de la Guardia Civil en Almería

Tres personas heridas en el incendio forestal de Benahavís (Málaga): 115 efectivos luchan contra las llamas

Cinco personas asaltan una tienda en Mataró tras estampar dos coches robados en el aeropuerto de Barcelona

El número de presos aumenta cada año en Catalunya y ya roza los 10.000

El número de presos aumenta cada año en Catalunya y ya roza los 10.000

Investigan el posible asesinato machista de una mujer en Madrid

Investigan el posible asesinato machista de una mujer en Madrid