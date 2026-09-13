Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Diada en ExtremaduraAmnistíaCae consumo alcoholMikel LandaAccidente TorrellesSorteo LoteríaCrimen ManresaCeutaDetenidos DiadaCaso AndicTráfico Barcelona
instagramlinkedin

Crisis migratoria

La policía traslada a cientos de migrantes de Ceuta a una nueva instalación acondicionada

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha informado que la "operación humanitaria" para ubicar en un nuevo recurso temporal afecta a 864 personas

La policía traslada a cientos de migrantes de Ceuta a una nueva instalación acondicionada

La policía traslada a cientos de migrantes de Ceuta a una nueva instalación acondicionada

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Ceuta
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Policía Nacional de Ceuta está procediendo esta mañana al traslado de cientos de migrantes que permanecían durmiendo en la calle a una nueva ubicación formada por varias carpas con la intención de evitar que continúen durmiendo a la intemperie.

Según han informado a EFE fuentes policiales, el traslado se está produciendo desde primeras horas de esta mañana desde el emplazamiento de Loma Colmenar hacia unas carpas que han sido habilitadas junto a la antigua prisión de Los Rosales.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha informado que la "operación humanitaria" para ubicar en un nuevo recurso temporal afecta a 864 personas que se encontraban en las inmediaciones del embolsamiento en Loma Colmenar.

La ministra, Elma Saiz, que se encuentra en Ceuta desde el jueves, y la autoridad funcional, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, han coordinado el operativo.

Estas personas han sido trasladadas, de manera voluntaria, sin incidencias, gracias a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El dispositivo temporal está ubicado en el barrio de Los Rosales, en una parcela propiedad de SEPES, cedida por el Ministerio de Vivienda.

El Ministerio trabaja también para la acogida, a la mayor brevedad, de más de 300 mujeres con menores en un nuevo espacio situado en la explanada de la mezquita de Sidi Embarek.

Con la apertura de hoy son alrededor de 4.300 las plazas habilitadas ya y, en próximas fechas se superarán las 6.000 plazas temporales, según el departamento ministerial.

El objetivo del Gobierno es continuar trabajando para garantizar que las personas que permanecen en la vía pública puedan ser atendidas en dispositivos temporales adecuados, al tiempo que permiten facilitar la tramitación de los correspondientes expedientes para dar la respuesta que corresponde en cada caso, según lo establecido legalmente.

El desplazamiento de los migrantes ha provocado momentos de incertidumbre entre el colectivo de personas que permanecían en Loma Colmenar a la espera de lograr alguna plaza en el interior del emplazamiento situado en esta zona.

Noticias relacionadas

La confusión se ha producido ya que los migrantes pensaban que iban a ser trasladados a Marruecos en lugar de a un nuevo espacio de acogida.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Tres generaciones entre Extremadura y Catalunya: 'Mis hijos se sienten catalanes, pero también un poco extremeños
  2. Ferran López, el hombre discreto elegido para dirigir la nueva etapa de los Mossos d'Esquadra
  3. Cambio de hora en España: el BOE confirma cuándo será el cambio al horario de invierno
  4. Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo de este sábado 12 de septiembre
  5. 18 detenidos, 10 de ellos menores, en los disturbios posteriores a la manifestación antifascista en Barcelona
  6. Eduardo López Bran, dermatólogo experto en calvicie: 'En cinco años podemos tener una terapia con células madre que revierta la alopecia
  7. Àlex Torío, exprofesor de Matemáticas: 'Están tapando la bajada de nivel, hay alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
  8. La temporada de setas arranca con retraso en el Pirineo: 'Ha hecho mucho calor

La policía traslada a cientos de migrantes de Ceuta a una nueva instalación acondicionada

La policía traslada a cientos de migrantes de Ceuta a una nueva instalación acondicionada

Las 8 preguntas que debes hacerte para acertar con la extraescolar de tu hijo, según los expertos

En el pueblo extremeño de los primos Jordi Hurtado y Jordi Évole: "La conexión con Catalunya no se pierde"

En el pueblo extremeño de los primos Jordi Hurtado y Jordi Évole: "La conexión con Catalunya no se pierde"

Marc Arumí, de camionero a apicultor para vivir entre 50.000 abejas en el Empordà: "Cuando me enseñaron el mundo de las abejas me alucinó mucho"

Marc Arumí, de camionero a apicultor para vivir entre 50.000 abejas en el Empordà: "Cuando me enseñaron el mundo de las abejas me alucinó mucho"

Parece una hortensia, pero es un arbusto mucho más fácil de cuidar: sus flores blancas llenan de vida cualquier jardín

Nerea Riveiro, pedagoga: "Repetirles a los niños constantemente que “ya son mayores” les pone en su mochila una responsabilidad que aún no les pertenece"

Nerea Riveiro, pedagoga: "Repetirles a los niños constantemente que “ya son mayores” les pone en su mochila una responsabilidad que aún no les pertenece"

Confirmado: las aves grandes están desapareciendo del planeta y son reemplazadas por especies pequeñas

Confirmado: las aves grandes están desapareciendo del planeta y son reemplazadas por especies pequeñas

La Garrotxa pide "frenar" el crecimiento de población porque está "al límite" y advierte de problemas de infravivienda

La Garrotxa pide "frenar" el crecimiento de población porque está "al límite" y advierte de problemas de infravivienda