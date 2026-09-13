Marc Arumí, de camionero a apicultor para vivir entre 50.000 abejas en el Empordà: "Cuando me enseñaron el mundo de las abejas me alucinó mucho"

Antes de convertirse en apicultor, Marc Arumí pasaba buena parte del día al volante de un camión. Recorría Catalunya y podía llegar a pasar por cinco o seis comarcas en una misma jornada. Era un trabajo que le gustaba, pero la crisis de 2010 empezó a reducirle la actividad. La caída lo llevó, casi por casualidad, hasta el Empordà. Su pareja, Maria, trabajaba allí, y él empezó a ayudar a su suegro, Jordi Juan, uno de los fundadores de Abellaires Empordanesos, una empresa nacida en 1983.

Primero probó con la viña. No funcionó. «La viña me enganchó cero», recuerda. Con las abejas, en cambio, fue diferente. «Cuando me enseñó el mundo de las abejas me alucinó mucho». Aquella curiosidad inicial acabaría convirtiéndose en una nueva vida. Marc empezó a formarse, en 2012 se incorporó profesionalmente a la apicultura y al año siguiente puso en marcha su explotación ecológica. En 2014 obtuvo la certificación por parte del CCPAE.

Apicultores de l'Empordà / Empordà

El tiempo y el ritmo de las colonias

Hace ya más de una década que trabaja entre colmenas y, todavía hoy, lo primero que hace antes de iniciar la jornada es mirar el cielo. «Nos vamos adaptando un poco al clima», explica. La previsión meteorológica marca buena parte de su agenda: si tiene que abrir colmenas y el tiempo cambia, los planes pueden cambiar. Los días nublados o antes de una lluvia las abejas pueden estar más agresivas y, si la situación empeora, hay que dejarlo estar.

En primavera es cuando las colonias crecen rápidamente y las colmenas se convierten en un hervidero de actividad. En verano, en cambio, la jornada empieza pronto. Hacia las siete de la mañana ya puede estar trabajando en el campo y, cuando a las once o a las doce aprieta el calor, toca dejar las colmenas y continuar con otras tareas. Las abejas también modifican su actividad con las temperaturas y hay trabajos que no se pueden hacer a cualquier hora.

En esta época del año, una de las principales preocupaciones es la varroa, un parásito que debilita a las abejas. Hay que controlarla y aplicar los tratamientos correspondientes a las diferentes explotaciones. «Cuando acabamos de dar la vuelta a toda la explotación, han pasado quince días y tenemos que volver otra vez».

Manejo, territorio y respeto por el oficio

Marc no habla de abejas individualmente. Habla de familias, de colmenas. Una colonia puede empezar la primavera con entre 5.000 y 10.000 abejas y llegar a las 40.000 o 50.000 en el momento de máxima actividad. Pero su oficio no consiste solo en cuidar de lo que pasa dentro de la colmena. También implica saber escoger dónde colocarla. Marc busca los emplazamientos en función de la orientación y de la proximidad de las floraciones, pero también ha aprendido a valorar el territorio que lo rodea. Las colmenas lo llevan por diferentes puntos del Empordà y, entre un apiario y otro, el paisaje también forma parte de su jornada.

Cuando empezó en este mundo, sin embargo, acercarse a una colmena le imponía respeto. Recuerda especialmente la primera vez que se puso el traje de apicultor. Antes de entrar en contacto con las abejas revisó que estuviera bien cerrado y que no hubiera ningún agujero. Con los años ha aprendido a interpretarlas, a saber cuándo es un buen momento para trabajar con ellas y cuándo es mejor dejarlo para otro día. Pero hay una cosa que no ha cambiado: «El respeto nunca debe perderse».

Miel ecológica de Abellaires de l'Empordà / Cedida

'Apicultor per un dia': abrir las puertas del apiario

Es también una de las lecciones que intenta transmitir durante las visitas que organizan en la empresa. El proyecto, bautizado como ‘Apicultor per un dia’, empezó hace cuatro o cinco años a raíz de las curiosidades de los clientes que llegaban hasta Garriguella para comprar miel.

Las visitas al apiario se concentran entre marzo y mediados de junio, cuando la primavera permite ver las colonias en plena actividad. En verano, la actividad se detiene también por motivos de seguridad: cuando el Pla Alfa de la Generalitat se encuentra en niveles 2 o 3, no se puede encender el ahumador, una herramienta habitual del apicultor para trabajar con las colmenas.

Las visitas vuelven en otoño (septiembre y octubre). La propuesta es convertir durante unas horas al consumidor en apicultor. Los visitantes se ponen el traje de protección y entran en un apiario adaptado, con cinco o seis colmenas en lugar de las treinta, cincuenta o sesenta que pueden tener en una explotación de trabajo. Allí pueden ver cómo es una colmena por dentro y entender qué pasa detrás de un producto que habitualmente solo ven dentro de un tarro.

La riqueza de la miel y la única explotación eco del Alt Empordà

Después llega la cata. Tres o cuatro mieles diferentes permiten comprobar que decir simplemente ‘miel’ es hablar de un mundo mucho más diverso de lo que puede parecer. Las hay suaves, como la acacia, y otras mucho más potentes, como las de castaño o madroño. El sabor depende de las flores, del territorio y del momento del año. Al año pueden llegar a tener entre diez y quince variedades, aunque algunas producciones son cortas y se acaban rápidamente. Una miel suave puede acabar acompañando un requesón; una más intensa puede entrar en la cocina y formar parte de un plato de carne.

Pero antes de llegar al tarro hay todo un territorio y un proceso detrás. Las colmenas se mueven por diferentes zonas y la producción depende de las floraciones de cada momento. Por eso no hay dos campañas iguales.

Entre la explotación convencional y la ecológica, Marc tiene actualmente unas 400 colmenas, y gestiona más de 600 si se suman otras explotaciones que lleva como si fueran propias. La suya es actualmente la única explotación productora de miel ecológica certificada del Alt Empordà. La certificación ecológica comporta controles anuales y una trazabilidad completa de la producción. La diferencia respecto a la producción convencional no es, según él, una cuestión de calidad del producto final, sino de las condiciones de producción y de los productos que se pueden utilizar en el manejo de las colonias y el respeto total por la abeja.

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En el Empordà la apicultura forma parte del paisaje rural. Marc, sin embargo, llegó a ella desde otro mundo y por un camino que no había previsto. Más de diez años después, las abejas marcan su día a día y continúan siendo su pasión.