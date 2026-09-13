Enric Serrano, experto en seguridad: "Cometer este error tras un accidente en la carretera puede costarte la vida. El coche se puede reparar, tu vida no"

El primer verano de las balizas v-16 obligatorias en España se ha saldado con tres atropellos mortales en carretera más que el año pasado. Se han producido 218 accidentes mortales en los que han muerto 240 personas, un aumento del 4% de las víctimas mortales (diez más) respecto al verano de 2025. "Un mal verano", pues, en las carreteras españolas según el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, que se mostró particularmente crítico al presentar los datos de siniestralidad de este verano.

El riesgo de quedarse junto al coche

Quedarse expuesto junto al vehículo tras una avería o accidente puede convertir un contratiempo en algo "mucho más grave". Esta es la advertencia de Enric Serrano, policía experto en Seguridad que divulga consejos en redes sociales bajo el nombre de Policía de Corazón.

"Cometer este error puede costarte la vida. Recuerda, ante una avería o un accidente, primero ponte a salvo", afirma.

Entre sus indicaciones, Serrano recuerda la necesidad de señalizar la emergencia con los cuatro intermitentes y la baliza v-16 y, si el vehículo puede moverse, intentar dejarlo en el lugar más seguro posible.

Por dónde salir y desde dónde pedir ayuda

Otro de los puntos en los que incide es cómo salir del vehículo. "Si tienes que salir, hazlo siempre que sea posible por el lado contrario del tráfico", explica.

Una vez fuera, el objetivo es evitar la exposición al paso de otros vehículos y gestionar la petición de asistencia desde un lugar seguro. "Aléjate de la calzada, ponte en un lugar seguro y gestiona la ayuda", señala Serrano.

Así, la petición de asistencia debe hacerse desde un lugar seguro, según explica el experto. Haber detenido el coche no significa que la emergencia haya terminado ni que su entorno sea un espacio protegido.

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"Tu coche se puede reparar, tu vida no", concluye el policía.