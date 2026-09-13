Vallès Occidental
Los Bombers trabajan en un incendio de "baja intensidad" cerca del castillo de Tagamanent
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Los Bombers de la Generalitat trabajan este domingo en un incendio de vegetación forestal en Tagamanent (Vallès Oriental), declarado poco antes de las cuatro de la tarde. El aviso al 112 se ha recibido a las 15.42 horas, según explica el cuerpo en X.
En un primer momento, Bombers ha movilizado nueve dotaciones terrestres y dos helicópteros bombarderos, además de efectivos de los grupos especializados GRAF y EPAF. Los medios aéreos han concentrado inicialmente sus descargas en el flanco derecho del incendio.
En una actualización posterior, el cuerpo de emergencias ha informado de que el fuego quema con baja intensidad en una zona próxima al castillo de Tagamanent. Los efectivos trabajan desde tierra con líneas de agua, con el apoyo de las descargas de los medios aéreos.
En ese momento, el dispositivo estaba formado por cuatro dotaciones terrestres y dos medios aéreos. Bombers ha difundido además una panorámica del incendio tomada a las 16.37 horas, en la que se observa la columna de humo en el entorno del castillo. Por el momento, no se ha informado de la superficie afectada ni de las causas que han originado el fuego.
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