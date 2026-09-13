Alba Roca, psiquiatra: “El momento del parto es el momento en que una mujer tiene más riesgo de desarrollar un trastorno psicótico en toda su vida”

Dar a luz puede ser uno de los momentos más esperados de nuestra vida y, al mismo tiempo, uno de los de mayor vulnerabilidad. El caso de Lindsay Clancy, la madre estadounidense que mató a sus tres hijos y alegó no ser penalmente responsable por sufrir una psicosis posparto, vuelve a enfrentarnos a una pregunta difícil: qué ocurre cuando la salud mental perinatal de una madre se quiebra y por qué todavía nos cuesta tanto aceptar que esto pueda suceder.

Quienes hemos pasado por un posparto sabemos que la imagen de felicidad inmediata convive muchas veces con una realidad bastante menos luminosa: un cuerpo que debe recuperarse, noches sin dormir, dificultades con la lactancia, agotamiento y la sensación de que la vida anterior ha desaparecido de golpe. Todo eso puede formar parte de un proceso normal. El problema es que también puede ocultar un sufrimiento que necesita atención profesional.

Para entender dónde está esa frontera hablamos con Alba Roca Lecumberri, psiquiatra y jefa de la Unidad de Salud Mental Perinatal del Hospital Clínic de Barcelona; Mar García Puig, editora y autora de 'La historia de los vertebrados', en el que relata su propia crisis de salud mental después de dar a luz; y Carla Vall, abogada penalista, criminóloga y especialista en derechos humanos y perspectiva sobre las desigualdades entre mujeres y hombres.

La madre desaparece del mapa

Uno de los grandes problemas aparece precisamente después de volver a casa. Durante el embarazo acumulamos visitas, pruebas y controles, pero, una vez ha nacido el bebé, el foco se desplaza rápidamente hacia él. "En el posparto desaparece y pasa a ser el foco el niño", explica Roca. "La madre desaparece completamente en el mapa". El seguimiento del posparto, sostiene, sigue siendo insuficiente y la atención especializada en salud mental perinatal no está disponible de la misma manera en todos los hospitales.

Eso no significa que cualquier momento de tristeza o arrepentimiento sea una enfermedad. Estar exhausta, llorar, sentirse desbordada o incluso preguntarse "¿qué he hecho con mi vida?", puede entrar dentro de lo esperable. La diferencia, explica la psiquiatra, está en la intensidad, la duración y hasta qué punto ese malestar interfiere en nuestra capacidad de funcionar.

Una tristeza que no desaparece, una ansiedad muy marcada, dificultades sostenidas para vincularse con el bebé o un insomnio que no cede ni siquiera cuando existe la posibilidad de descansar son algunos de los motivos para pedir ayuda. También lo es sentir que determinados pensamientos se instalan en la cabeza "como un martillo" y no podemos apartarlos.

Cuando el miedo se convierte en una prisión

La experiencia de Mar García Puig ayuda a entender esa diferencia. Después de años de dificultades para quedarse embarazada, una fecundación in vitro y un embarazo de riesgo, dio a luz prematuramente a mellizos el mismo día en que se presentaba por primera vez a unas elecciones. Al día siguiente, recuerda: "Me desperté convertida en madre y en diputada, y convencida de que me iba a morir".

Una psiquiatra acudió a verla ese mismo día. En lugar de obligarla a comportarse como todos esperaban de una madre recién estrenada, pidió tranquilidad a la familia, se quedó con ella y le explicó que aquello que le estaba ocurriendo podía pasar. Su diagnóstico no fue finalmente una depresión posparto, sino un trastorno de ansiedad generalizada con delirios hipocondríacos. Durante meses llevó a sus hijos al médico a escondidas y sacrificó horas de sueño para comprobar que seguían respirando.

Los pensamientos intrusivos son, precisamente, uno de los asuntos que más miedo y vergüenza pueden provocar. Imaginar de repente que al bebé le sucede algo terrible —o incluso que podríamos hacerle daño— no significa desear que ocurra. Roca explica que pueden aparecer también en mujeres sanas. La alarma llega cuando ese miedo empieza a gobernar la vida: cuando, por ejemplo, dejamos de salir de casa para evitar un peligro que racionalmente sabemos que es improbable.

La psicosis posparto, una emergencia poco conocida

En el extremo más grave se encuentra la psicosis posparto. Roca la define como una emergencia psiquiátrica poco frecuente —se produce aproximadamente en una o dos mujeres de cada 1.000 partos— pero muy grave y de evolución extremadamente rápida, habitualmente durante las primeras semanas después de dar a luz.

Puede presentarse con una combinación de ansiedad intensa, confusión, insomnio grave y pensamientos obsesivos hasta que empieza a desdibujarse la frontera entre lo que es real y lo que no. Y existe además un problema añadido: ni siquiera todos los profesionales de la salud mental reciben formación específica sobre la etapa perinatal. La propia Roca explica que un psiquiatra puede terminar su formación sin haber visto nunca un caso de psicosis puerperal.

El caso de Lindsay Clancy pone ese desconocimiento en el centro de una discusión especialmente incómoda. Vall insiste en que comprender qué sucede en una enfermedad mental grave no equivale a justificar la muerte de unos niños. Desde el punto de vista penal, explica, la cuestión es determinar si una persona podía comprender y controlar sus actos. Y, desde el punto de vista social, preguntarnos qué falló antes para intentar evitar que otra familia llegue a una situación semejante.

Cuidar a las madres también es cuidar a sus hijos

La conversación nos lleva inevitablemente a las políticas públicas. Vall reclama inversión en profesionales especializados y un acompañamiento que no termine en cuanto nace el bebé. También pone sobre la mesa factores que pueden agravar la vulnerabilidad, como la violencia obstétrica, la violencia machista, la falta de red o una distribución profundamente desigual de los cuidados.

Roca lo resume con una frase especialmente clara: la pareja "o es de riesgo o es protectora. No hay término medio". En un momento de falta de sueño, recuperación física y transformación emocional, tener a alguien que asume realmente su parte de los cuidados puede marcar una enorme diferencia.

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Y quizá una de las primeras cosas que debemos cambiar sea nuestra expectativa. No todas las madres sienten felicidad absoluta al instante. No todas se enamoran de su bebé en cuanto lo ven. No todos los miedos significan que exista una enfermedad, pero tampoco debemos normalizar un sufrimiento que está arrasando la vida de una mujer. Hablar de ello sin convertirla automáticamente en una "mala madre" es el primer paso para que pueda pedir ayuda antes de llegar al límite.

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