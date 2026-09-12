La temporada de setas arranca con retraso en el Pirineo: "Ha hecho mucho calor"

La temporada de setas arranca este año con retraso debido a las altas temperaturas y a la falta de lluvias durante el verano. Así lo constata el investigador del Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña (CTFC), Juan Martínez de Aragón, que alerta de que, aunque en el Pirineo se han registrado algunos chubascos, "en la mayoría de los lugares prácticamente no ha llovido y ha hecho mucho calor".

Esta situación ha provocado que el bosque haya sufrido mucho y necesite recuperarse antes de que la temporada boletaire pueda desarrollarse con normalidad.

Las primeras especies, sin embargo, ya pueden encontrarse en el Mercado del Bolet de Cal Rosal, en el Berguedà, que durante este primer fin de semana de apertura ha registrado un goteo constante de visitantes.

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El gran protagonista es, sin duda, el 'rovelló' o níscalo, una de las especies más buscadas por los aficionados. "Si no tienes, ya puedes cerrar la parada", asegura una de las vendedoras, Lluïsa Vilalta, en declaraciones a la agencia ACN.