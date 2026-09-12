Un nuevo robo de cable en la estación de França de Barcelona causa retrasos en la R2 Sud y Regionals Sud de Rodalies

Sábado por la mañana con retrasos en la R2 Sud de Rodalies y los Regionals Sud por un robo de cable en la estación de França de Barcelona, según han informado Protecció Civil y Renfe. La incidencia reduce la oferta a una frecuencia de dos trenes por hora y sentido entre Sant Vicenç de Calders y Passeig de Gràcia.

Los viajeros con destino a la estación de França deben hacer transbordo a los trenes regionales para continuar su trayecto. En paralelo, los convoyes pueden incrementar su tiempo de recorrido, así como permanecer parados más tiempo de lo habitual en las estaciones.

Segundo robo de cable en dos días

Ayer viernes ya hubo un robo de cable entre la estación de França y Passeig de Gràcia que afectó a los trenes de la misma línea R2 Sud y de Regionals Sud, provocando demoras de hasta 30 minutos.

Dicho robo de cable causó retrasos a partir de las 9 horas y la incidencia en la infraestructura de la estación de França ha hecho lo propio desde las 13:15 horas, aunque ambas situaciones fueron resueltas antes de las 14 horas.

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También por la mañana del viernes otro robo de cable afectó a la señalización entre las estaciones de Lleida Pirineus y Puigverd de Lleida-Artesa y causó retrasos en los trenes de las líneas R13 y R14 que circulan entre Lleida y Sant Vicenç de Calders (Tarragona).