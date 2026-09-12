"Mi hijo nació con olor a dulce": habla la mujer que dio a luz dentro de una pastelería

Virginia Martínez, de 39 años, descansa en el hospital de Son Llàtzer recuperándose de una experiencia que, sin duda, nunca va a olvidar: tuvo un parto tumbada en el suelo de una pastelería de s’Arenal de Llucmajor. Por fortuna, pero en gran parte por la ayuda que le prestaron unos policías locales de Llucmajor, el pequeño David, que nació con un peso de casi tres kilos, se encuentra en perfecto estado, a la espera de que sus padres le trasladen a casa y le presenten a sus dos hermanos mayores.

Virginia y su marido Mauro estaban relativamente tranquilos, porque el nacimiento del pequeño no estaba previsto hasta finales de este mes. Sin embargo, el lunes a primera hora “empecé a notar un fuerte dolor. Llamé a mi madre para que viniera a buscar a los niños. Después mi marido me acompañaría hasta el PAC para que me atendiera el médico”.

Cuando su madre se hizo cargo de los niños, la mujer bajó la escalera, pero en ese momento “los dolores eran insoportable”. No tenía ningún medio para trasladarse por su cuenta al médico, y decidió pedirle ayuda al dueño de la pastelería, que además es su casero, para que les llevara al centro médico. Sin embargo, el hombre no estaba y la mujer no se vio con fuerzas para llegar al PAC.

Los padres sostienen al pequeño David / J.F.M.

La pastelería se encuentra justo enfrente de una oficina municipal y varios policías locales de Llucmajor estaban en ese momento merendando en el negocio. “Uno de ellos se dio cuenta que estaba de parto y de inmediato me atendieron. Al mismo tiempo llamaron a un compañero que tenía más experiencia que ellos, porque había asistido a varios partos, que llegó de inmediato”.

Los policías la tumbaron en el suelo, junto a la entrada de la pastelería y allí se inició el proceso de nacimiento. “Creía que no iba a poder y que iba a ser un parto muy doloroso. Sin embargo, al tercer empujón el niño nació. Fue una expulsión muy rápida”. El niño, ya en brazos de su madre, de inmediato empezó a llorar, al tiempo que abrió los ojos. Había sido un momento difícil pero, en principio, todo había salido bien, puesto que la madre, pero sobre todo el pequeño, estaban bien, como más tarde se comprobó en el hospital.

“Ha sido una experiencia intensa, única, pero muy bonita. Mi hijo nació con el olor al dulce de la pastelería”, afirma Virginia. La madre y su pareja quieren agradecer la ayuda de los policías locales, pero sobre todo al agente con más experiencia, al que identifican con el nombre de Paco. “Si ellos no hubieran estado allí en el momento que se inició el parto no sé lo que habría podido pasar”.

Sin embargo, a los padres no se les va de la cabeza los momentos tan complicados que tuvieron que vivir antes de ver la cara de su tercer hijo. “Todo era muy caótico, porque no dejaba de entrar y salir gente de la pastelería. Además, la policía cortó el tráfico en la calle y parecía que se había producido una desgracia, cuando en realidad se estaba produciendo un gran momento como es el nacimiento de un niño”, resalta el padre de la criatura.

“El policía (Paco) me transmitió una gran seguridad y tranquilidad. Me fie mucho de lo que me decía y mi familia le estará eternamente agradecida”, relata la madre del recién nacido.

Mientras que espera a que le den el alta del hospital y pueda regresar a casa, la mujer reconoce que esta experiencia no le va a causar ningún trauma, ni a ella, ni tampoco al recién nacido. “Creía que mi hijo vendría con un pan debajo del brazo, pero ha llegado con una pastelería entera”, se ríe la mujer, mientras contempla al niño que duerme en su cama y que le molesta que le interrumpan el sueño.

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Para Virginia, a parte del dolor, detalla que el instante más complicado fue el momento que ya había expulsado al niño, porque no lo había hecho en un quirófano, donde se puede responder de inmediato ante cualquier problema. Sin embargo, cuando ya fue atendida por los sanitarios se tranquiló “cuando vieron que tanto el niño, como yo, estábamos en perfecto estado”. El diagnóstico positivo se confirmó al ser atendidos madre e hijo en el hospital. “Algún día le contaremos a David la que armó para venir a este mundo”, señalan los padres, que de momento están recogiendo todas las noticias de prensa y de las redes sociales en las que se cuenta el nacimiento a la entrada de una pastelería de s’Arenal de Llucmajor.