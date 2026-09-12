Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DiadaAmnistíaSorteo PrimitivaCae consumo alcoholCrimen ManresaCeuta11 septiembre festivoColon FagedaDetenidos DiadaCaso AndicTráfico Barcelona
instagramlinkedin

Crisis migratoria

La Fiscalía de Ceuta pide inhibirse en las causas abiertas contra el delegado del Gobierno

La petición realizada por el Ministerio Público se fundamenta en que los hechos denunciados por dos asociaciones no son aislados sino que se integran en el mismo contexto operativo que ya está siendo investigado por la magistrada María Tardón

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ofrece una rueda de prensa con motivo del inicio del curso escolar en Ceuta, en la Delegación del Gobierno en Ceuta, a 9 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). La vuelta a las aulas coincide

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ofrece una rueda de prensa con motivo del inicio del curso escolar en Ceuta, en la Delegación del Gobierno en Ceuta, a 9 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). La vuelta a las aulas coincide / Marcos Moreno - Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Ceuta
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Fiscalía de Ceuta ha pedido de manera formal la inhibición de las causas abiertas tras las denuncias presentadas contra el delegado del Gobierno en la ciudad, Miguel Ángel Pérez Triano, por su actuación durante la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio.

La petición realizada por el Ministerio Público se fundamenta en que los hechos denunciados por dos asociaciones no son aislados sino que se integran en el mismo contexto operativo que ya está siendo investigado por la magistrada María Tardón en la Audiencia Nacional.

Según han informado a EFE fuentes judiciales, la Fiscalía de Ceuta mantiene que la actuación denunciada contra el delegado del Gobierno guarda relación directa y exige examinar las actuaciones denunciadas respecto de todas las autoridades que intervinieron de una u otra manera en los hechos de finales de julio.

La asociación Manos Limpias, la organización Hazte Oír y Vox han elevado estas denuncias al entender que la gestión de la entrada masiva realizada por la autoridad gubernativa ceutí no fue la acorde.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 incorporó la querella de Hazte Oír y Vox a las diligencias previas abiertas tras la denuncia de Manos Limpias

El juzgado reconoció a las asociaciones como acusación popular en este procedimiento, en el que se investigan las actuaciones de las autoridades, entre ellas el delegado del Gobierno, durante la entrada masiva de más de 80.000 personas.

Noticias relacionadas

La querella atribuye al delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, presuntos delitos de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, denegación de auxilio y homicidio y lesiones por imprudencia grave en comisión por omisión.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tiempo en Catalunya mañana sábado: jornada con algunos chubascos en Barcelona y parte del litoral y prelitoral
  2. ¿Qué reclaman los médicos y qué les ofrece el Ministerio de Sanidad? Las claves del conflicto
  3. Àlex Torío, exprofesor de Matemáticas: 'Están tapando la bajada de nivel, hay alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
  4. Los médicos convocan huelga indefinida nacional a partir del día 28 de octubre
  5. Catalunya está fuera del Informe PISA por hacer 'trampas' y la caída de los alumnos españoles 'no es un accidente de un año', según CSIF
  6. La Diada deja tres víctimas mortales en las carreteras tras una operación salida con más de 541.000 desplazamientos
  7. Un incendio arrasa unas 40 tiendas del campamento de migrantes del Tarajal, en Ceuta
  8. La fiscalía eleva a 30 las agresiones sexuales en Ceuta, el 40% de las víctimas son niñas migrantes no acompañadas

La Fiscalía de Ceuta pide inhibirse en las causas abiertas contra el delegado del Gobierno

La Fiscalía de Ceuta pide inhibirse en las causas abiertas contra el delegado del Gobierno

Un hijo de Al-Thani, dueño del Málaga CF, deja una deuda de más de 500.000 euros en un hotel de lujo de Londres y le requisan un coche

Un hijo de Al-Thani, dueño del Málaga CF, deja una deuda de más de 500.000 euros en un hotel de lujo de Londres y le requisan un coche

Piden 4 años de cárcel por asaltar a un anciano en su casa tras hacerse pasar por el nieto de su vecina

Cae un grupo criminal relacionado con 72 robos de material informático en empresas de Catalunya, Aragón y Valencia

Cae un grupo criminal relacionado con 72 robos de material informático en empresas de Catalunya, Aragón y Valencia

Un nuevo robo de cable en la estación de França de Barcelona causa retrasos en la R2 Sud y Regionals Sud de Rodalies

Un nuevo robo de cable en la estación de França de Barcelona causa retrasos en la R2 Sud y Regionals Sud de Rodalies

Ocho detenidos en Ceuta esta noche por robos, lesiones y amenazas a cuatro menores migrantes

Ocho detenidos en Ceuta esta noche por robos, lesiones y amenazas a cuatro menores migrantes

Un herido tras caer de un globo aerostático que acabó en el río Pisuerga (Valladolid)

Un herido tras caer de un globo aerostático que acabó en el río Pisuerga (Valladolid)

Faltan docentes de religión en más de una decena de centros de Girona

Faltan docentes de religión en más de una decena de centros de Girona