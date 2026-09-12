Elena Crespo, abogada experta en divorcios: "Si tienes hijos, es importante visualizar que tu pareja va a ser un buen ex"

Los divorcios siguen formando parte de la realidad de miles de parejas en España, y la franja de entre 40 y 49 años continúa concentrando buena parte de las rupturas matrimoniales. Una situación que, sin embargo, no siempre termina con la separación: cuando hay hijos, la relación entre los dos miembros de la pareja continúa y obliga a mantener una comunicación y una convivencia familiar, aunque sea desde una nueva realidad. Durante el verano, además, el aumento del tiempo compartido y la organización de las vacaciones y el cuidado de los hijos pueden convertirse en un foco añadido de conflictos entre parejas separadas.

Ante esta realidad, la abogada de familia Elena Crespo Lorenzo defiende una idea poco habitual a la hora de hablar de matrimonio: antes de casarse hay que pensar también en cómo sería la ruptura. "Es importante visualizar que esa persona va a ser un buen ex", explica la especialista en derecho de familia en el podcast 'Rompiendo el Molde', presentado por Nacho Vázquez.

Para Crespo, la pregunta cobra todavía más importancia cuando hay hijos de por medio, porque una separación no implica necesariamente que la relación entre ambos desaparezca. "Para mí, lo que es muy importante, ¿quién es el padre de tus hijos?", plantea la abogada. "Tú te puedes casar con esta persona, pero si no tienes hijos ya no hace falta que vuelvas a ver a esa persona nunca más. Pero si tienes hijos, sí". Por esta razón, considera fundamental anticipar cómo se comportaría la pareja en un escenario de ruptura y si sería capaz de mantener una relación adecuada con el otro progenitor.

Crespo habla desde la experiencia profesional, pero también personal. Es abogada de familia desde hace más de 24 años, fundadora del despacho Crespo Law, con sede en Madrid y Barcelona, y trabaja en toda España. Además, está divorciada y reconoce que su propia experiencia terminó influyendo en su manera de ejercer la profesión: "Mi divorcio me sirvió para ser mejor abogada de familia". Este año ha publicado 'Del divorcio se sale', título que también da nombre a su podcast, dedicado a abordar las rupturas desde una perspectiva jurídica y emocional.

Las 10 claves para protegerse antes de una ruptura

Es la principal recomendación de la abogada. Crespo asegura que ella misma hizo ese ejercicio antes de casarse y se preguntó cómo sería el padre de sus hijas en caso de divorcio. "Pensé 'será una persona muy responsable, económicamente responsable y a nivel afectivo", recuerda.

La previsión, en su caso, se cumplió: "La verdad es que tengo un buen exmarido; muy bueno". La relación entre ambos, explica, se caracteriza por una comunicación fluida y una buena coordinación en la crianza de sus hijas. "Es importante tener claro que si uno se divorcia vas a estar con una buena persona, que no te va a poner palitos en la rueda y que te va a facilitar la cocrianza con tus hijos".

Para la experta, no existe una "fórmula mágica" capaz de garantizar que una pareja no vaya a separarse y "el riesgo cero no existe". La abogada considera que las personas evolucionan y que una relación puede cambiar con el paso de los años.

Por eso, no plantea el matrimonio desde el miedo a una hipotética ruptura, sino desde una visión más realista de las relaciones: "No hay que tener tanto miedo al divorcio, a la separación porque a lo largo de la vida de una persona, y más hoy en día, lo normal es que tengamos diferentes parejas".

El noviazgo, según Crespo, "está para conocerse" más allá de la atracción inicial. La abogada recomienda fijarse en "un poco de todo"; la atracción física no es suficiente. "Tiene que haber más cosas: que coincidas en valores, en formas de vivir, porque si no luego puedes llegar a tener muchos problemas", señala.

Una de las conversaciones que la especialista considera imprescindibles antes del matrimonio es, precisamente, una de las que más suelen evitar las parejas: la que aborda el aspecto económico. "Hay que hablar de las cosas incómodas, que es el tema económico", afirma.

Según explica, sigue existiendo un cierto tabú a la hora de hablar de dinero con la pareja, incluso a la vista de las consecuencias que puede tener una ruptura sobre el patrimonio de ambos. Por eso, recomienda hablar antes de casarse de cuestiones como el régimen económico matrimonial y valorar si conviene optar por separación de bienes o por gananciales.

Crespo apuesta especialmente por la prevención jurídica. Su propuesta pasa por establecer, antes de contraer matrimonio y con asesoramiento especializado, cuál es el régimen más adecuado para cada pareja.

Estos acuerdos pueden regular cuestiones económicas y familiares de cara a una eventual ruptura. "Es una escritura donde se regula, se firma ante notario bajo el asesoramiento de un abogado de familia y se regula desde si habrá pensión compensatoria hasta el uso de la casa, la contribución a las cargas familiares, el régimen económico matrimonial que se va a aplicar al matrimonio...", explica.

La abogada insiste en que hablar de dinero no significa restarle importancia al amor. Al contrario: considera que ambas cuestiones deben abordarse por separado para evitar problemas posteriores. "Yo creo que hay que separar; una cosa es el amor y otra cosa es la parte económica", afirma. Sin embargo, también defiende que "un matrimonio es un negocio, una empresa familiar”. Para Crespo, hablar previamente de cómo se organizarán los recursos y qué ocurriría en caso de separación forma parte de esa prevención.

La protección económica, además, no debería limitarse al patrimonio ya existente. La experta señala la importancia de prever qué ocurriría si uno de los miembros de la pareja deja de trabajar para dedicarse al cuidado de los hijos. "Si tú y tu pareja vais a tener hijos y ella va a ser ama de casa y no va a trabajar, pues habría que regular también en caso de un divorcio", explica. En ese supuesto, considera que podría ser necesario establecer una pensión compensatoria.

Durante la conversación también se aborda la relación entre convivencia antes del matrimonio y el riesgo de divorcio. Crespo señala que muchas veces "la gente piensa que irse a vivir antes de casarse reduce las probabilidades de un divorcio, pero no siempre es así".

"Muchas veces cuando tú estás viviendo con alguien y ya llevas varios años viviendo con esa persona, te casas un poco por inercia, porque como ya estás viviendo juntos, lo fácil es casarse. Esto no es una causalidad, es una correlación", aclara. Su conclusión vuelve a ser la misma: no existen fórmulas mágicas capaces de garantizar que una relación vaya a funcionar.

Para la especialista, es en los momentos de adversidad cuando realmente se conoce a una persona: "A las personas se les conocen los malos momentos y ahí te dan su tarjeta de visita", sostiene.

La abogada explica que la verdadera prueba llega cuando aparecen problemas de salud, familiares, económicos o relacionados con la crianza. "Cuando todo va bien, todo es fantástico, pero cuando empieza a haber problemas...", advierte.

La última clave conecta directamente con la propia experiencia de Crespo. La abogada considera necesario desmontar la idea de que una separación convierte automáticamente a una persona en un fracasado. "Para mí, el problema no es romper", afirma. "Por eso hay que quitar ese mito de que el divorcio es un fracaso", añade.

Eso sí, rechaza presentar una ruptura como algo sencillo o indoloro: "Es un paso muy importante en tu vida, hay que tener muchas cosas en cuenta".

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La propia Crespo resume que el divorcio "puede ser el inicio de una nueva vida". En su caso, precisamente, la ruptura terminó convirtiéndose en un punto de inflexión profesional: "Fue duro psicológicamente", reconoce al recordar su divorcio a los 41 años y con dos hijas pequeñas. Con todo, decidió afrontar aquella etapa como un reto y reinventarse: "Voy a dar lo mejor de mí misma", recuerda que se propuso entonces.