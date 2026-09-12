Después del ictus, el reto de volver a la vida: “Es como si un tsunami entrara en casa”

Un ictus puede llegar de golpe. En cuestión de segundos, puede sacudirlo todo y obligar a la persona que lo sufre a replantear rutinas, proyectos y su manera de vivir. Marta Subirós tenía 58 años cuando sufrió un ictus. Como ella misma recuerda, después del hospital hay que enfrentarse a una realidad desconocida: la pérdida de movilidad, las dificultades para hablar, la fatiga o problemas más sutiles, como la dificultad para concentrarse o incluso para pulsar correctamente un número del teléfono. En medio de este proceso, la Associació Ictus Girona trabaja para ofrecer rehabilitación, apoyo y, sobre todo, espacios de socialización a las personas afectadas y a sus cuidadores.

Recursos kilómetro cero

Cuando el tratamiento hospitalario termina, el regreso a casa puede resultar especialmente difícil. Para muchas personas afectadas y sus cuidadores, desplazarse hasta Girona para participar en actividades también puede ser un obstáculo. Por eso, la asociación ha ido descentralizando sus actividades y creando puntos de encuentro en distintos municipios de las comarcas gerundenses, siguiendo la filosofía de acercar los recursos “al kilómetro cero” de las personas afectadas.

En Figueres, los encuentros permiten trabajar la rehabilitación funcional y la movilidad, así como la estimulación cognitiva, con ejercicios de atención, memoria y lenguaje. La entidad también procura contar con profesionales de la misma zona donde se realizan las actividades, para que sean más cercanos a las personas participantes. Este modelo se replica en otros municipios como Banyoles, Olot o Santa Coloma.

Encuentros de la asociación Ictus Girona. / Empordà

Pero los encuentros tienen una función que va más allá de la rehabilitación. Salir de casa, participar en un taller y relacionarse con otras personas que han pasado por una experiencia similar puede ayudar a recuperar autonomía y a entender muchas de las secuelas que no siempre son visibles. Cansancio, dificultades de concentración, cambios emocionales o problemas de lenguaje pueden pasar desapercibidos para el entorno. “Los de casa lo han entendido a ratos, pero los de fuera no lo entienden”, explica Subirós, que continúa vinculada a la asociación desde hace diez años.

Los grupos son diversos y no se basan estrictamente en la edad o el grado de afectación. Puede haber personas de 50 años y de 65, con secuelas muy diferentes, pero el hecho de haber pasado por un ictus crea un espacio compartido. El objetivo es que las personas afectadas puedan hablar con otras personas que entienden qué significa vivir con estas secuelas.

Al mismo tiempo, los encuentros ofrecen un respiro a los cuidadores. Mientras la persona afectada participa en las actividades, quien la cuida dispone de unas horas para descansar. Y la relación entre los participantes no termina necesariamente cuando finaliza el taller: tomar un café, ir al teatro, visitar un museo o participar en otras actividades culturales permite continuar haciendo grupo. “Lo importante de nosotros, aparte de la rehabilitación de los talleres, es la socialización”, resume la asociación.

“Es como si un tsunami entrara en casa”

Para Marta Subirós, este proceso no es solo una teoría. Hace diez años sufrió un ictus. Salió de la UCI sin saber caminar, con la boca muy afectada y problemas en la cara y en la visión. Tuvo que pasar por una intervención de seis horas y posteriormente continuar con un largo proceso de rehabilitación. Durante dos años trabajó solo por las mañanas porque por las tardes necesitaba hacer rehabilitación y tenía dificultades para concentrarse.

Rehabilitación y estimulación cognitiva / Empordà

Todavía hoy explica algunas secuelas que persisten: puede tener dificultades para pulsar correctamente un número o necesita leer un correo más de una vez porque el procesamiento de la información es más lento. También tiene problemas de visión y equilibrio que hacen que algunos obstáculos de la calle le pasen desapercibidos.

Situaciones familiares muy duras

A pesar de su experiencia, Subirós insiste en que hay situaciones mucho más duras. Ha conocido a personas que han tenido que dejar el trabajo y familias que se han roto después del ictus. También recuerda que la enfermedad puede afectar a personas de todas las edades y provocar secuelas muy diferentes. “No se sabe”, explica, ante la imprevisibilidad con la que puede llegar un ictus.

Por eso considera fundamental asumir el cambio. “Es como si un tsunami entrara en casa”, explica para describir todo lo que puede comportar la llegada de un ictus. El proceso de aceptación puede ser diferente para cada persona y puede parecerse a un duelo. Pero, según Subirós, hay que empezar a buscar nuevas motivaciones y nuevos proyectos. “Cuanto antes tengas claro que ayer eras una persona y hoy eres otra, más fácil lo tienes para poder rehabilitarte y salir adelante.”

Esta necesidad de reinventarse es especialmente importante para las personas que tienen que dejar de trabajar o que ven muy limitada su actividad anterior. Encontrar una nueva ilusión, aprender algo o retomar actividades adaptadas a la nueva situación también forma parte del proceso de recuperación, explica Subirós.

La asociación también realiza una tarea de información. Subirós explica que, después de un ictus, las familias reciben una gran cantidad de información en un momento de mucha saturación. En medio de visitas, papeles y cambios repentinos, es fácil que un folleto informativo acabe olvidado en un cajón. Por eso la entidad considera importante que la información siga circulando y que las personas afectadas y sus familias puedan encontrar la asociación más adelante, cuando estén preparadas para pedir ayuda.

Síntomas de reconocimiento

Entre la información que difunden está también la relacionada con el reconocimiento de los síntomas de un ictus. A través de un punto de libro, explican que hay que estar alerta si una persona presenta, por ejemplo, la boca torcida, pierde fuerza en un brazo o habla de manera incoherente. Ante estas señales, hay que llamar rápidamente al 112. Subirós también destaca la importancia de la atención hospitalaria urgente y de la Unidad de Ictus del Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona. Explica que el 112 permite activar el protocolo antes de la llegada del paciente y considera fundamental actuar con rapidez.

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En Figueres, los encuentros de Ictus Girona intentan precisamente eso: acercar la rehabilitación a las personas afectadas, apoyar a los cuidadores y crear un espacio donde volver a hacer comunidad. Para todas aquellas personas que hayan vivido un ictus a lo largo de su vida, la entidad ofrece sesiones de atención especializada dirigidas por la profesional Neus Padilla. Estos encuentros incluyen talleres de estimulación cognitiva, que se realizan de manera quincenal de 11:15 h a 12:15 h, y sesiones de fisioterapia grupal, que se imparten cada semana de 12:15 h a 13:15 h. Para obtener más información o resolver cualquier duda, se puede llamar o enviar un mensaje de WhatsApp al teléfono 609 32 63 67.