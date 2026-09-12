Documental
EL PERIÓDICO estrena 'El cas de l'Avi Pistoler': cómo un jubilado pacífico se convirtió en atracador de bancos
A través del testimonio en exclusiva de Jesús Montroig, y de conversaciones con vecinos, víctimas y policías, la película construye una radiografía completa del personaje
Condena de 16 años de cárcel para el 'abuelo pistolero'
Montse Baraza
En febrero de 2017, un anciano encapuchado protagonizó una ola de atracos que sembraron la inquietud en los barrios de la Bordeta y Hostafrancs, en el distrito de Sants-Montjuïc de Barcelona. En seis días cometió cinco delitos. Al ser detenido, los Mossos d’Esquadra descubrieron que, detrás del 'abuelo pistolero', se escondía un vecino de la zona que no tenía antecedentes. ¿Por qué un pensionista pacífico comenzó de golpe a asaltar bancos y farmacias de su propio vecindario?
El documental 'El cas de l’Avi Pistoler', que se emitirá este martes a las 22.00 horas en el espacio de 'Sense Ficció' de 3Cat, parte de uno de los casos más llamativos de la crónica negra de Barcelona para acabar poniendo el foco en una realidad a menudo invisibilizada: la soledad no deseada. Producido por EL PERIÓDICO y por La Lupa para 3Cat, este lunes se estrenará en el cine Texas de Barcelona.
En el documental, Montroig, que vivía en soledad desde la muerte de su esposa, revela sus motivos
Guillem Sánchez, periodista de EL PERIÓDICO, informó de la historia del 'abuelo pistolero' en este diario en febrero de 2017 y, pocos meses después, conoció al protagonista de los atracos, de nombre Jesús Montroig, en la antigua cárcel de la Model, lugar al que el sospechoso fue enviado preventivamente tras su detención. Desde entonces, Sánchez y Montroig han seguido en contacto. El director Oriol Gispert, productor de La Lupa, propuso a Sánchez convertir la historia del 'abuelo pistolero' en un documental en 2020 y ese mismo año ambos grabaron la primera de las tres entrevistas que han hecho a Montroig.
A través del testimonio en exclusiva de Montroig, y de conversaciones con vecinos, víctimas de los atracos, policías o expertos, la película construye una radiografía completa del personaje y transforma una historia aparentemente anecdótica en un relato profundo sobre la vulnerabilidad, la vejez y la necesidad de pertenencia en las sociedades contemporáneas.
El nacimiento de la leyenda
9 de febrero de 2017. Los trabajadores de una oficina de CaixaBank llaman al 112 para alertar de que acaban de sufrir un atraco. El ladrón iba solo, llevaba una media en la cabeza y, según todos los testigos, era un hombre de avanzada edad. Les había intimidado con una pistola y se había llevado un botín de sólo 1.200 euros. Cuando la primera patrulla de los Mossos d'Esquadra llega al banco, el atracador ya se ha desvanecido.
Los agentes piden a los testigos que le describan para avisar al resto de patrullas. Todos coinciden: les acaba de atracar un hombre que parecía mayor y que se ha ido solo, a pie. La prensa le bautiza como el "abuelo pistolero".
Botín de menos de 2.000 euros
Durante los seis días siguientes, el mismo sospechoso sigue perpetrando atracos en la misma zona. En total, atracó a dos bancos, dos farmacias y una perfumería para acumular un botín de menos de 2.000 euros y una caja de comprimidos de Viagra. Siempre con el mismo modus operandi: atracaba con una pistola en mano, y con amenazas propias de una escena de western, comercios que tenía junto a casa, cosa que le permitía huir caminando a su ritmo antes de que llegaran los Mossos.
En el documental de 'El cas de l’Avi Pistoler', Jesús Montroig revela qué sucedió para que, casi de un día para otro, pasara de ser un jubilado solitario a convertirse en uno de los delincuentes más buscados. Es una historia pequeña de una ciudad grande como Barcelona, la de un anciano que vive rodeado de soledad desde la muerte de Carme, la mujer de su vida.
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