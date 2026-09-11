Los sorprendentes precios del Fórum Mundial de la Ayahuasca en Girona: entradas de hasta 1.800 euros

Asistir al Fórum Mundial de l’Ayahuasca, que se celebrará del 11 al 13 de septiembre en el Auditori Palau de Congressos de Girona, tiene un precio que va de los 165 a los 1.800 euros, según la modalidad escogida. A pocos días del inicio del encuentro, la organización anuncia en su página web que ya se ha vendido el 95% de las entradas.

La opción más económica es la entrada de un solo día, que cuesta 165 euros tanto el viernes como el sábado o el domingo. El pase general para asistir a las tres jornadas asciende hasta los 495 euros, mientras que la modalidad «Simpatitzant» cuesta 990 euros. La entrada más cara es la «Filantrop», de 1.800 euros, que incluye el acceso completo al foro y una recepción VIP. Preguntado por estos precios, Benjamin De Loenen, fundador y director ejecutivo de Iceers, una de las entidades organizadoras del foro, explica que la venta de entradas no es suficiente para cubrir el coste del evento. «Este foro de ninguna manera se puede cubrir solo con la venta de entradas», asegura.

Una parte importante del gasto corresponde al desplazamiento hasta Girona de las delegaciones indígenas que participarán en el encuentro. Según De Loenen, entre líderes indígenas, acompañantes y miembros de los equipos habrá más de 120 personas vinculadas a esta delegación. El conjunto del foro prevé reunir a más de 1.700 personas durante los tres días, pero esta cifra no equivale al número de entradas vendidas. De Loenen precisa que incluye también a los miembros de las delegaciones, los equipos de trabajo y los voluntarios que participan en la organización de la cita.

Un evento histórico

De Loenen también remarca que no se trata de una conferencia anual. El foro es el resultado de un proceso de diez años de encuentros y conferencias indígenas en la Amazonia y se plantea como una cita excepcional. «Es un evento histórico que no repetiremos», explica. De Loenen señala que la financiación no depende únicamente de los asistentes. El foro también se ha podido organizar gracias a donaciones, patrocinios y aportaciones de diferentes organizaciones y particulares que han querido apoyar el encuentro y facilitar la presencia en Girona de las delegaciones llegadas de la Amazonia.

Durante las tres jornadas, el programa combinará debates sobre ciencias ancestrales, salud mental, neurociencia, derechos indígenas, propiedad intelectual, regulación, medio ambiente y usos terapéuticos de la ayahuasca, entre otras cuestiones. También habrá cinefórums, exposiciones, conciertos y sesiones dedicadas a la relación entre los sistemas médicos occidentales e indígenas.

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La organización defiende que el precio de las entradas debe entenderse dentro de esta dimensión internacional y del coste logístico que implica trasladar hasta Girona a representantes de diferentes pueblos indígenas, además de los equipos y participantes que forman parte de un encuentro que no se plantea como una cita recurrente.