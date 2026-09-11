Educación
Sánchez se reúne con los educadores de infantil y se compromete a mejorar sus condiciones
El presidente hace un llamamiento a las autonomías a que ejecuten todos los recursos que el Estado les transfiere, con la vista puesta en que el primer ciclo de educación infantil sea universal y gratuito
Gina Rius y Sigrid Miquel, educadoras de infantil en lucha: "Pedimos las ratios de Europa, ocho niños por cada educador en I-2"
Efe
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho un llamamiento a las autonomías a ejercer plenamente las competencias que tienen atribuidas en materia educativa y a ejecutar todos los recursos que el Estado les transfiere para educación, al tiempo que se ha comprometido a mejorar las condiciones de las educadoras del primer ciclo de infantil, de 0 a 3 años.
Sánchez ha recibido este viernes en el Palacio de la Moncloa a las representantes de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), que en Madrid mantienen una huelga indefinida desde el pasado 7 abril para que Gobierno regional acceda a negociar sus principales reivindicaciones, entre las que destacan la implementación de la pareja educativa y un incremento salarial.
El presidente del Gobierno se ha comprometido a seguir trabajando para que esta etapa sea universal, pública y gratuita para todas las familias, con independencia de su renta y del lugar donde residan.
Ha insistido en que, para mejorar el reconocimiento, la calidad y la extensión de esta etapa educativa también es necesario el compromiso del resto de administraciones, y por ello ha hecho un llamamiento a las comunidades a ejercer plenamente las competencias que tienen atribuidas en materia educativa y a ejecutar todos los recursos que el Estado les transfiere para educación.
Motor de oportunidades
Durante el encuentro, ha agradecido la labor y el compromiso de estas profesionales y ha compartido con ellas el papel que juega la educación infantil "como motor de igualdad de oportunidades", según señala la Moncloa en un comunicado, en el que ve la necesidad de poner el foco en la calidad de estos centros, más allá de su papel como herramienta de conciliación.
El Ejecutivo recuerda que ha realizado una inversión de 670 millones de euros para reforzar esta etapa y que ha creado más de 45.000 nuevas plazas públicas y gratuitas, elevando la escolarización temprana hasta el 56%.
En el encuentro ha participado la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, cuyo departamento trabaja con los sindicatos docentes en la actualización de la normativa que regula estos centros planteando mejoras importantes no solo en las ratios, sino también en los espacios educativos.
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