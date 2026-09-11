Miren Idoia, 53 años, opositora: "Tenía que aprobar sí o sí. Si con 48 años miraban mi currículum, con 53 pensé '¿Qué me van a hacer?'"

Las oposiciones vuelven a ocupar un lugar destacado entre quienes buscan acceder a un empleo público estable. El Boletín Oficial del Estado ha comenzado a recoger en septiembre nuevas convocatorias y procesos selectivos derivados de la oferta de empleo público de 2026, que contempla plazas de nuevo ingreso para distintos cuerpos y escalas de la Administración General del Estado (AGE).

Para muchos aspirantes, preparar una oposición supone meses, o incluso años, de estudio, esfuerzo y renuncias. Para Miren Idoia, sin embargo, también fue una forma de reinventarse laboralmente después de quedarse en paro a los 48 años.

Idoia, nacida en Pamplona y residente en Las Palmas de Gran Canaria desde hace más de dos décadas, había desarrollado prácticamente toda su vida laboral como administrativa. Durante 12 años trabajó en Eroski, hasta que el supermercado cerró en abril de 2020, en plena pandemia. Tenía entonces 48 años y, aunque hasta ese momento siempre había encontrado trabajo, la situación cambió: "Yo tenía claro que experiencia toda. Yo a día de hoy tengo 30 años cotizados en administrativo". Sin embargo, asegura que pronto comprobó que "la experiencia no lo es todo. Ya lo han demostrado las empresas. Al final la edad cuenta mucho".

"No estaba ni mentalizada ni motivada"

Fue entonces cuando apareció una opción que hasta ese momento nunca había contemplado seriamente: opositar. Una amiga la animó a probar y, a comienzos de 2021, empezó a prepararse para las oposiciones de la AGE. Su primer intento llegó en febrero de 2022, aunque reconoce que todavía no estaba plenamente centrada en conseguir la plaza: "Yo sabía que no iba a aprobar porque había estudiado, pero tampoco estaba ni mentalizada ni estaba motivada".

Además, por aquel entonces tenía otra preocupación: el tiempo se le acababa. Su prestación por desempleo terminaba en abril de 2022 y su prioridad era encontrar trabajo. Después de aquel primer examen dejó la academia y consiguió un empleo en un hotel apenas ocho días antes de que se agotaran los tres años de paro. Allí estuvo un año y, en abril de 2023, le ofrecieron un contrato fijo.

Funcionaria temporal

Pero unos meses después recibió una llamada de la Delegación del Gobierno en Las Palmas que le ofrecía una plaza de interinidad en Extranjería, después de que su resultado en el examen de 2022 la hubiera situado en una lista de interinos. Tenía solo dos días para decidir y acababa de conseguir un contrato indefinido en el hotel. Aun así, decidió arriesgarse: "Yo me tengo que lanzar". Las condiciones laborales y el sueldo eran mejores, aunque ni siquiera sabía cuánto tiempo podría permanecer en el puesto.

La experiencia en Extranjería terminó de convencerla de que quería convertirse en funcionaria. "Para mí era una maravilla con lo que había tenido en la privada y en todo", explica. También destaca las condiciones laborales: el sueldo, los horarios y las vacaciones. "Para mí era una experiencia espectacular, sinceramente", asegura.

Después de pasar las Navidades de 2023 en Pamplona, algo que no hacía desde hacía 19 años, decidió volver a estudiar. En marzo de 2024 comenzó a prepararse con un nuevo método y compaginó el estudio con su trabajo. Su jornada terminaba a las 14.30 horas y por las tardes estudiaba de cuatro a ocho, además de dedicar también los fines de semana a preparar la oposición. Con el tiempo, y especialmente después de quedarse sin su puesto de interina en julio, aumentó todavía más el ritmo.

Hasta 11 horas diarias de estudio

Los últimos meses antes del examen fueron los más exigentes. Idoia cuenta que "ahí sí que me metí 10, 11 horas diarias de lunes a viernes" de estudio, cuenta. El domingo, eso sí, se lo reservaba para descansar.

La presión era especialmente grande porque sabía que no podía permitirse otro fracaso. Mientras estudiaba, se acercaba el final de su prestación y también cumplía los 53 años. "Yo tenía que aprobar porque era cuando se me acababa el paro. Yo he cumplido este año 53. Digo, si con 48 me miraba el currículum, con 53 ¿qué me van a hacer?". Su conclusión fue tajante: "No me quedaba otra, tenía que hacerlo sí o sí".

Los nervios también formaron parte de la preparación. Llegó a tener pesadillas y se grababa a sí misma repasando contenidos para escucharlos antes de dormir. Sin embargo, el día del examen consiguió enfrentarse a la prueba de una manera diferente a sus anteriores intentos: "Este año dije fuera nervios, fuera de todo y lo hice supertranquila". Completó las primeras 70 preguntas, tuvo tiempo para repasarlas y después afrontó el supuesto práctico.

"El que la sigue la consigue"

Esta vez, sí lo consiguió. Después de tres años de altibajos, Idoia aprobó la oposición y cerró una etapa que había comenzado cuando quedarse sin trabajo parecía dejarla fuera del mercado laboral. Aun así, considera que "los últimos siete meses son los que dieron el fruto". "El resto, pues bueno, dieron conocimientos, no empezar de cero", matiza.

Noticias relacionadas

Ahora, ya con la plaza conseguida, mira atrás y se siente "supercontenta y superorgullosa de mí misma". También reconoce que al principio ni siquiera confiaba en que fuera capaz de conseguirlo. Su historia, dice, también le ha servido para animar a otras personas que puedan encontrarse en una situación parecida, especialmente por la edad: "Que lo hagas, que te lances, que es posible". Idoia concluye que "el que la sigue la consigue. Se puede, se puede, sí se puede".