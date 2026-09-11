La jornada continua en los colegios reduce y retrasa la natalidad, según una investigación española

La sustitución de la jornada escolar partida de mañana y tarde por la jornada continua exclusivamente durante la mañana en los colegios públicos españoles ha contribuido a reducir la natalidad un 9% y a retrasar la maternidad unos cuatro meses, según un estudio del Departamento de Economía de la Universidad de Oviedo.

El estudio, que ha sido publicado en la revista 'Journal of Policy Analysis and Managment', señala que la jornada partida ayudaba a las familias a cubrir de forma gratuita unas horas vespertinas de cuidado que coinciden con la jornada laboral de muchos padres y madres, según ha indicado la Universidad de Oviedo en una nota de prensa este viernes.

"Aunque la escuela no está pensada como una política de apoyo a la familia, en la práctica funciona como una", ha explicado el autor del texto, el profesor de Economía Álvaro Muñiz, que ha indicado que España tiene una de las tasas de natalidad más bajas de Europa, con una media de 1,1 hijos por mujer en 2023, "muy lejos del nivel necesario para relevar a la población".

Para el autor del estudio, el cambio de la jornada partida a la jornada continuada implica un recorte de las horas escolares que "en términos económicos, es como retirar una subvención: el coste de criar a un hijo aumenta".

El estudio se ha desarrollado al comparar las tasas de natalidad y las edades de maternidad de las cincuenta provincias españolas entre 1981 y 2016, pues el paso del modelo de jornada partida al de jornada completa no fue simultáneo.