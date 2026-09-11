Indígenas de todo el mundo viajan hasta Girona por una gran cumbre sobre la ayahuasca

Girona se convertirá durante tres días en un punto de encuentro entre pueblos indígenas, científicos, médicos, investigadores y expertos de todo el mundo. El Auditori Palau de Congressos acogerá del 11 al 13 de septiembre el Fórum Mundial de la Ayahuasca, un encuentro que quiere poner en diálogo los conocimientos ancestrales indígenas con la ciencia occidental y abordar la globalización de una medicina vinculada desde hace siglos a numerosos pueblos de la Amazonia.

La elección de Girona no es casual. Iceers, una fundación con sede en Barcelona que trabaja en la investigación y el abordaje de las medicinas tradicionales indígenas y las plantas psicoactivas, ya había organizado en la ciudad una conferencia internacional sobre ayahuasca. Su fundador y director ejecutivo, Benjamin De Loenen, recuerda que tuvieron «una muy buena experiencia», tanto por la acogida del Ayuntamiento como por la ciudad. «Vimos que aquí, en Girona en particular, hay mucha mentalidad de conexión con el territorio y con la naturaleza», explica. Esta vez, la entidad comparte la organización con el Institut Yorenka Tasorentsi y el Institut Nixiwaka, vinculados a líderes indígenas de la Amazonia.

El foro nace de un proceso de diez años de encuentros en la Amazonia. De Loenen explica que fueron los propios conocedores de las ciencias ancestrales quienes plantearon la necesidad de abrir un encuentro mundial para «construir alianzas con el mundo de fuera». La crisis climática, las amenazas sobre los territorios indígenas y la expansión de la ayahuasca más allá de sus lugares de origen son algunos de los grandes debates que han llevado ahora este encuentro hasta Girona.

El programa refleja esta diversidad. Durante los tres días habrá sesiones sobre ciencias ancestrales, salud mental, neurociencia, medicina, derechos indígenas, propiedad intelectual, regulación o medio ambiente, además de cine, exposiciones y música. También se abordarán los usos terapéuticos de la ayahuasca, su situación jurídica y la relación entre los sistemas médicos occidentales e indígenas.

Más que una sustancia

Uno de los mensajes que los representantes indígenas quieren trasladar a Girona es que la ayahuasca no se puede entender únicamente como una sustancia psicodélica. De Loenen considera que el creciente interés por los psicodélicos ha contribuido a poner bajo una misma etiqueta realidades muy diferentes. «Cuando hablamos de ayahuasca y de estas medicinas, no estamos hablando de una sustancia, estamos hablando de sistemas de conocimiento muy complejos», defiende.

Daiara Tukano, artista visual del pueblo Yepá Mahsã, explica que en la selva amazónica hay más de 120 pueblos indígenas que mantienen alguna relación con esta medicina. No todos la llaman igual ni la preparan o la utilizan de la misma manera. «La ayahuasca no es solo una planta o una bebida, es todo un mundo de relaciones y saberes», señala. Su expansión internacional ha transformado, sin embargo, una práctica que durante generaciones se había transmitido dentro de las propias comunidades. «No fue una globalización sobre la que nos consultaran. La medicina llegó al mundo por otras vías», afirma Tukano. La representante indígena alerta de los intereses comerciales y de la industria farmacéutica, así como de la apropiación y la descontextualización de sus conocimientos. De Loenen también señala este riesgo. Pone como ejemplo el interés por extraer una planta y convertirla en una cápsula sin tener en cuenta el sistema cultural y de conocimiento del que procede. Por ello, una de las cuestiones que se debatirán estos días será cómo evitar que la globalización reproduzca una lógica extractiva con los conocimientos indígenas.

«Nuestra farmacia viva»

La reivindicación va más allá de la ayahuasca. Edina Shanenawa, líder política y espiritual del pueblo Shanenawa, vincula la supervivencia de estas medicinas a la protección de la Amazonia. «La selva y nuestro territorio son nuestra farmacia viva», afirma. «Sin naturaleza, sin bosque, no existe la medicina del bosque». Shanenawa reclama también otra manera de relacionarse con la naturaleza, alejada de la extracción constante de recursos. «Cuando nosotros, los indígenas, defendemos la naturaleza, no es solo para nosotros, también es para vosotros», remarca.

Otro de los debates será la relación entre medicina occidental y medicina tradicional indígena. Adana Omágua Kambeba conoce de cerca los dos mundos: salió de la Amazonia para estudiar Medicina en una universidad brasileña y explica que actualmente ejerce de puente entre profesionales sanitarios y médicos tradicionales cuando tienen que atender a pacientes. «No hay mejor ni peor, no hay algo superior ni inferior», defiende. Para Kambeba, el diálogo solo es posible desde una «relación simétrica» entre los dos sistemas. Su experiencia, explica, le ha permitido intervenir en situaciones en las que médicos occidentales y curanderos indígenas no conseguían entenderse ante un mismo paciente.

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El encuentro de Girona quiere precisamente crear este espacio de contacto entre mundos que a menudo han avanzado por separado. Daiara Tukano confía en que la relación no termine el domingo con la clausura del foro. En la presentación, después de agradecer la acogida recibida, se ha dirigido a la ciudad: «Ahora Girona también es nuestra casa».