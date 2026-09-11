Crisis migratoria
Un incendio arrasa 42 tiendas del campamento de migrantes del Polígono Industrial del Tarajal, en Ceuta
Los migrantes que dormían en los aledaños fueron desalojados para evitar que pudieran verse afectados por el humo
Redacción
Un incendio declarado la pasada medianoche en la parte delantera de una nave en el Polígono Industrial del Tarajal, donde permanecen muchos de los migrantes que entraron ilegalmente en Ceuta los días 30 y 31 de julio, ha calcinado 42 de las chabolas que habían construido para pasar la noche.
Según han informado a EFE fuentes del Servicio de Extinción de Incendios, el fuego se originó cerca de la medianoche en uno de los asentamientos ubicado en las naves industriales de esta zona y fueron los propios vecinos los que alertaron al servicio de emergencias.
Los bomberos acudieron a la zona así como también unidades de la Policía Nacional, la Policía Local y las Fuerzas Armadas debido a la magnitud de las llamas.
Los agentes tuvieron que desalojar del lugar a los migrantes que dormían en los aledaños para evitar que pudieran verse afectados por el humo y no ha habido heridos.
El fuego se localizó en la parte delantera de las naves, donde se ubica un campamento en el que se resguardan los migrantes con maderas, cartones y otro tipo de elementos.
Los bomberos han explicado que el fuego no ha causado daños en las estructuras de las naves y el origen podría ser alguna de las fogatas del campamento, aunque se está investigando.
En el incendio se han quemado las chabolas así como los plásticos y residuos de todo tipo que había en sus alrededores.
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