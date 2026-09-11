Quién era el hombre que transformaba armas en un trastero de Figueres: 61 años y pasado en el ejército ruso

Tenía 61 años, vivía en l’Escala y llevaba una vida discreta y con poca actividad social, pero detrás de este perfil reservado la Policía Nacional sitúa al hombre que tenía los conocimientos necesarios para hacer funcionar una de las piezas más importantes de la operación Javelín: el taller clandestino de Figueres donde se transformaban armas para que pudieran disparar munición real. El principal detenido, que ya ha ingresado en prisión, había pasado por el ejército ruso y era especialista en torno, una combinación de conocimientos que, según los investigadores, lo convertía en un armero altamente cualificado.

El hombre es originario de una antigua república soviética de Asia Central. Posteriormente obtuvo la nacionalidad ucraniana y actualmente tiene la nacionalidad española. Hacía años que residía en las comarcas gerundenses y tenía su domicilio en l’Escala, mientras que el lugar donde desarrollaba la actividad relacionada con las armas era un trastero de Figueres.

Durante los seguimientos previos a su detención, la policía fue perfilando también su manera de vivir. El inspector jefe Enrique Azorín, de la UDYCO Central, ha explicado que se trataba de una persona introvertida y con poca vida social, sin una actividad exterior que hiciera pensar en la dimensión del arsenal que presuntamente controlaba.

Experiencia militar y especialista en torno

Una de las claves de su papel dentro de la estructura era su formación. El hombre había servido durante años en el ejército ruso y era especialista en trabajos de torno. Según los responsables de la investigación, estos conocimientos técnicos le permitían manipular armas y realizar las modificaciones necesarias para que armas de fogueo o traumáticas pudieran acabar disparando munición real.

Esta especialización es precisamente lo que ha hecho que la Policía Nacional lo considere una pieza especialmente relevante del entramado y un objetivo de alto valor para las autoridades europeas.

El trastero de Figueres no era, por tanto, únicamente un almacén de armas. Funcionaba como un auténtico taller clandestino, equipado con maquinaria de precisión, herramientas y diferentes componentes de armamento. Cuando los agentes entraron, encontraron armas en fases muy diferentes: algunas ya estaban modificadas, mientras que unas 400 todavía estaban pendientes de ser transformadas.

Armas y munición: el «kit completo»

La actividad del armero tampoco terminaba con la modificación de las armas. Azorín ha explicado que el principal investigado podía proporcionar a los destinatarios el «kit completo» para que las armas fueran operativas, incluida la munición.

Todo ello refuerza, según la Policía Nacional, el grado de especialización del taller: el hombre no se limitaba a acumular armamento, sino que tenía la capacidad de modificarlo y prepararlo para que pudiera ser utilizado posteriormente.

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El principal investigado ha sido detenido en el marco de la operación Javelín y se encuentra actualmente en prisión. Los responsables policiales destacan especialmente el valor de su detención porque, más allá de las armas que ya estaban preparadas, su especialización le permitía seguir transformando muchas más.