Parque Nacional Illas Atlánticas
El faro de Cíes al descubierto: sus 'secretos' más íntimos a la luz
La infraestructura de señalización y seguridad marítima se somete a obras de conservación, que incluirán una nueva cúpula
David García
El faro de Cíes muestra sus secretos más íntimos. Es una imagen peculiar y temporal, que no durará mucho. Debido a las obras necesarias para renovar los sistemas de protección frente a la corrosión, mejorar la estanqueidad y prepararlo para su nueva configuración el faro ha quedado prácticamente al desnudo: dejando a la vista su linterna y parte de los mecanismos internos.
Los trabajos que se acometen en la infraestructura de señalización y seguridad marítimas incluyen la revisión y restauración de la linterna, afectada por la exposición continua al ambiente marino; la sustitución de la antigua cúpula, que será reemplazada por un nuevo elemento más resistente y eficiente; mejoras en la estructura metálica, garantizando la durabilidad y seguridad; y la actualización de los sistemas de iluminación, para mantener la operatividad y reforzar la seguridad marítima.
Una intervención que supondrá que en breve el faro de Cíes, en el Parque Nacional Illas Atlánticas, estrenará una nueva imagen. En los próximos días empezará a recobrar su apariencia definitiva con la nueva cúpula y los acabados previstos. Una puesta a punto que le permitirá lucir un aspecto renovado, respetuoso con su identidad histórica y adaptado a las necesidades actuales.
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Fuente: Faro de Vigo
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