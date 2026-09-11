El faro de Cíes al descubierto: sus 'secretos' más íntimos a la luz

El faro de Cíes muestra sus secretos más íntimos. Es una imagen peculiar y temporal, que no durará mucho. Debido a las obras necesarias para renovar los sistemas de protección frente a la corrosión, mejorar la estanqueidad y prepararlo para su nueva configuración el faro ha quedado prácticamente al desnudo: dejando a la vista su linterna y parte de los mecanismos internos.

Los trabajos que se acometen en la infraestructura de señalización y seguridad marítimas incluyen la revisión y restauración de la linterna, afectada por la exposición continua al ambiente marino; la sustitución de la antigua cúpula, que será reemplazada por un nuevo elemento más resistente y eficiente; mejoras en la estructura metálica, garantizando la durabilidad y seguridad; y la actualización de los sistemas de iluminación, para mantener la operatividad y reforzar la seguridad marítima.

Noticias relacionadas

Una intervención que supondrá que en breve el faro de Cíes, en el Parque Nacional Illas Atlánticas, estrenará una nueva imagen. En los próximos días empezará a recobrar su apariencia definitiva con la nueva cúpula y los acabados previstos. Una puesta a punto que le permitirá lucir un aspecto renovado, respetuoso con su identidad histórica y adaptado a las necesidades actuales.