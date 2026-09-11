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Crimen de Manresa: la víctima y los amigos evitaron la pelea hasta el último momento

Los investigadores creen que, pese a las provocaciones de los detenidos, los adultos se resistieron al enfrentamiento y acabaron participando en la refriega para defenderse

El punto donde cayó muerto Carles Vilajosana no fue donde recibió la puñalada

El punto donde cayó muerto Carles Vilajosana no fue donde recibió la puñalada / Edu Font

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Eduard Font Badia

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La reconstrucción de los hechos de la madrugada posterior al 'Correfoc' de la Fiesta Mayor de Manresa que desembocaron en el ataque con arma blanca que acabó con la vida de Carles Vilajosana va avanzando. Así, los investigadores disponen de testimonios que aseguran que la víctima y sus amigos trataron de evitar la pelea con los detenidos hasta que ya fue inevitable.

Según estas fuentes, la primera acometida de los menores de edad inculpados se desarrolló por la espalda. Los detenidos —el presunto autor material del crimen y un compañero— lanzaron una botella a los adultos, quienes no entendieron bien por qué los chicos se comportaban de esta manera. El enfrentamiento verbal se fue alargando, mientras unos y otros caminaban por la ciudad, de madrugada.

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Fue en el momento en que los menores supuestamente acometieron contra Vilajosana y sus amigos cuando estos no tuvieron más remedio que defenderse. Nadie, salvo el acusado de clavar la navaja que llevaba oculta en el corazón del fallecido, tenía la percepción de que había armas de por medio. El apuñalamiento por sorpresa dejó malherido al hombre de 45 años y la refriega terminó de forma repentina.

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Fuente: Regió7

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