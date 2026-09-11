Catalunya está fuera del Informe PISA por hacer "trampas" y la caída de los alumnos españoles "no es un accidente de un año", según CSIF

El presidente del sector de Educación de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Mario Gutiérrez, ha sostenido que Catalunya se ha quedado fuera del Informe PISA 2025 de la OCDE "porque ha hecho trampas".

"Ha hecho trampas y le han pillado. Murcia también lo intentó hacer y le han pillado pero los de PISA han dicho que son trampas pero no tan graves. Le han sacado tarjeta amarilla pero ha hecho trampas y aún así son malos".

Así lo ha manifestado este viernes en rueda de prensa, en la que ha presentado un informe sobre los principales problemas con los que ha empezado el curso escolar 2026-2027 (como la falta de financiación, de docentes y alta interinidad), que incluye su propuestas para mejorar el sistema educativo público, sobre todo tras los "malos" resultados del Informe PISA.

En el Informe PISA 2025, España ha obtenido los peores resultados de toda su serie histórica. El alumnado español obtiene 451 puntos en Lectura, 457 en Matemáticas y 477 en Ciencias, por debajo de la media de la OCDE y de la Unión Europea en las tres competencias.

CSIF ha recalcado que los resultados de PISA confirmar su diagnóstico del pasado abril en su Informe del Sistema Educativo Español 2009-2025, en clave CSIF. Con la exposición de todos los datos oficiales compilados en la misma publicación, el resultado es el "deterioro" del sistema educativo español.

Falta de profesorado

El sindicato ha recordado que dicho informe fue trasladado a todos los grupos parlamentarios para "seguir reivindicando una reforma estructural del sistema educativo a partir de un Pacto de Estado a partir de cuestiones profesionales".

"La caída en PISA no es un accidente de un año porque en la última década España ha perdido 45 puntos en Lectura, 29 en Matemáticas y 16 en Ciencias", ha asegurado. La OCDE calcula que 20 puntos equivalen aproximadamente a un curso escolar. Así, en Lectura se han perdido más de dos cursos en diez años.

Para CSIF, lo relevante de esta edición de PISA no es solo el resultado, sino que el informe identifica "con nombre propio" el problema que este sindicato viene denunciando desde hace años y ya advirtió en abril: el 49% del alumnado español estudia en centros donde la falta de profesorado dificulta la enseñanza, frente al 39% de la OCDE, y el 72% lo hace en centros con falta de personal de apoyo, frente al 39% de la media internacional.

Escasez de recursos

Además, el informe revela que el índice de escasez de recursos que perciben los directores de los centros españoles es de 0,65, más del doble que el 0,30 de la OCDE. Frente a ello, el sindicato exige estabilidad legislativa en la Educación y un Pacto de Estado que dure al menos dos legislaturas.

Con esta petición, se manifestará el próximo 15 de septiembre frente al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Una primera protesta que podría repetirse con más movilizaciones en los próximos meses, si no se mejoran las condiciones del profesorado y de la escuela pública.