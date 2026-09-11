Educación
Àlex Torío, exprofesor de Matemáticas: "Están tapando la bajada de nivel, hay alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar"
El hombre adoraba dar clases, pero abandonó la docencia desencantado por la deriva del sistema educativo
España se hunde en el informe PISA: los alumnos pierden un curso lectivo en competencia lectora y casi otro en matemáticas
"Soñaba con las clases. Me sabe muy mal haber llegado hasta aquí, pero no podía más". Después de más de 27 años en las aulas, Àlex Torío, profesor de matemáticas, decidió coger una excedencia y dejar a un lado la docencia, desencantado con el sistema educativo actual.
Según explicó en RAC1, Torío se sentía profundamente decepcionado ante un sistema educativo "cada vez más frágil y desconectado de la realidad de las aulas". "Preparaba exámenes mucho más fáciles que antes, porque si no se me cuestionaba que suspendiera a demasiados alumnos", reveló, asegurando que llegó a tener alumnos de 18 años "que no sabían las tablas de multiplicar".
"En manos de psicopedagogos de despacho"
El profesor, ahora en excedencia, denunciaba que no se escucha a los profesores y que toman decisiones sin pasar por las aulas. "El sistema está en manos de psicopedagogos de despacho que nunca han pisado un aula. Los profesores somos los que sabemos lo que pasa, pero no se nos escucha”.
Torío también lamentaba que las pruebas de competencias básicas que se hacen en 4º de la ESO son "mucho menos rigurosas que antes". Una bajada de nivel que ha podido corroborar con exalumnos suyos que ahora dan clases particulares.
Los peores resultados en Matemáticas
En las pruebas de 2025, el alumnado catalán no llegó al mínimo en tres de las cinco materias analizadas: Matemáticas, Inglés y Ciencias, tecnología e ingeniería, obteniendo los peores resultados en Matemáticas de la historia de las pruebas.
En TV3, Torío denunció que "es dramático y los políticos están tapando esta bajada de nivel". "Suena muy bien que te digan que ahora en la escuela cada niño va con su ritmo de aprendizaje pero en las clases hay un profesor con 30 alumnos", manifestó.
Este profesor asegura que adoraba dar clases, y de hecho, no descarta volver dentro de un tiempo. Ahora, sin embargo, necesita tomarse un respiro tras unos últimos años de mucho desgaste.
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