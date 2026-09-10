Un hombre al que intentaron matar en València es detenido para que acuda como víctima al juicio

De la calle a un rocambolesco juicio. Un hombre al que intentaron matar en València tuvo que ser detenido ayer por la Policía Nacional y presentado ante la Sección Cuarta de la Audiencia de València poco antes de iniciarse el juicio contra el supuesto autor de los hechos. La víctima no compareció en la anterior vista oral y no era la primera vez, y ahora, cuatro meses después, era detenido y trasladado este miércoles ante el juez.

Una vez confirmado por la Policía Nacional dicho arresto, se procedía a comenzar -no sin cierto retraso- el juicio contra F. C., acusado de intentar matarlo en la zona de lavado de una gasolinera en València antes de la Covid-19.

“Es mi amigo y nunca dije que fue él”

Mientras el fiscal le preguntaba a la víctima —esposada y custodiada por dos agentes— si el acusado le lanzó un navajazo al cuello causándole una herida de 18 centímetros, extendiéndose desde la parte derecha del mentón hasta el ángulo mandibular izquierdo, esta respondía que “el acusado es mi amigo” y dejaba claro que no recordaba “haber dicho que era él”.

Aunque la herida que le hicieron le seccionó la arteria facial, le provocó afectación muscular y la sección parcial del nervio mentoniano, la víctima confirmaba que no tenía temor al acusado y que no quería indemnización alguna “porque el dinero me da igual”.

La víctima dijo en el juicio que no recordaba quién le agredió aquel 24 de noviembre de 2019 y que con el acusado tuvo “unas palabras” pero ese día había consumido diversas sustancias, entre ellas cocaína, y que “yo no he demandado a nadie” en referencia a que él nunca dijo que el acusado fuera el autor del apuñalamiento, sobre todo, “porque no me acuerdo”. Hace cinco años de eso”.

“Hasta luego, majete”

Sí reconoció ante el fiscal que tuvo unas palabras con el acusado y que discutieron por un tema de dinero. Y a renglón seguido dijo que ese día “no era persona yo” en alusión al grado de sustancias que había consumido.

De hecho, la Fiscalía recalcaba que el estado de excitabilidad de la víctima, por encontrarse bajo los efectos del alcohol, la cocaína y el cannabis, aumentó el riesgo y la posibilidad de fallecer.

Pues ni con esas. Negó que fuera atacado por F. C., y también negó haber hablado con la Policía y decirles que fue él quien lo apuñaló porque “había mucha gente”.

El magistrado presidente de la Sección Cuarta de la Audiencia de València ordenaba la puesta en libertad de la víctima tras haber prestado declaración y se despidió de su acusado-amigo saludándolo y diciéndole “hasta luego, majete”.

“He llevado una vida turbulenta”

En cuanto al acusado, al que la Fiscalía le imputa un delito de intento de homicidio, solo quiso contestar a las preguntas de su abogado. Negó ser el autor del apuñalamiento y reconoció que conocía a la víctima porque “es del barrio”. También reconocía F. C., haber llevado “una vida turbulenta” pues es consumidor de drogas desde los 13 años y lleva años desintoxicándose, recordando además que está en tratamiento psiquiátrico por un trastorno mental.

En las conclusiones definitivas, el representante del ministerio público mantenía la acusación de un delito de tentativa de homicidio. Por ello pedía siete años de cárcel, además de una indemnización de 930 euros por las lesiones; 10.000 euros por las secuelas; y que abonara los gastos de la asistencia médica a la víctima valorados en 3.030 euros.

Cuestión previa de nulidad

Por su parte, la defensa ejercida por el letrado José Montiel pedía la libre absolución “porque mi cliente es malo, malísimo, pero no lo ha hecho. Aquí todo son conjeturas y humo” y presentaba una cuestión previa de nulidad de todo el proceso.

Recordaba a la sala que la víctima no ha puesto denuncia. Y aun así, el proceso ha seguido vivo con "una rueda de reconocimiento que se hizo a los 5 años de ocurrir los hechos tras una noche de borrachera y drogas”. Montiel destacaba que “hasta cuatro veces se le ha pedido que viniera al juicio y ha tenido que venir detenido”.

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El abogado citaba jurisprudencia, hablaba de mala praxis y plazos caducados, tras siete años desde que ocurrieron los hechos que “mi cliente no hizo”. El juicio, esta vez sí, quedaba visto para sentencia.

Fuente: Levante - EMV