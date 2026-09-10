Valentín Fuster: "El corazón nos habla de cuánto podemos vivir; el cerebro, de cómo viviremos esos años"

En los próximos años, Europa perderá entre el 15% y el 20% de su población. Países como China perderán unos 500 millones de habitantes y se quedarán en los 1.500. Crecerá África, que se situará en los 2.500 millones de habitantes. Pero países como España decrecerán demográficamente hablando. Hoy, una persona de este país de 65 años tiene por delante una media de vida de 22 años más. Pero en 2050 serán 25 años más. "Pero alargar la vida no quiere decir que la calidad de vida aumente. Nuestro problema no es la prolongación de la vida, sino la calidad. La enfermedad empieza muy pronto y hay que prevenirlo", ha advertido este jueves el prestigioso doctor Valentín Fuster, presidente de la Asociación Mundial de Cardiología, que ha participado en 'Encuentros Generación+' de CaixaBank. El de hoy, en el que Fuster ha conversado con Tomás Muniesa, presidente de CaixaBank, y que ha estado moderado por la periodista Olga Viza, ha estado centrado en longevidad.

"No nos centremos en la prolongación de la vida, sino en la calidad de vida. Porque en los últimos 30 años se ha alargado la vida, pero la calidad ha ido disminuyendo" Valentín Fuster, presidente de la Asociación Mundial de Cardiología

Ha sido Muniesa quien ha arrancado poniendo el foco sobre la "transformación demográfica" que vive Occidente, con tasas de reposición de la población "muy bajas". El cardiólogo le ha recogido el guante pero ha querido sobre todo hacer hincapié en la prevención. "El corazón nos habla de cuánto podemos vivir; el cerebro, de cómo viviremos esos años", ha dicho Fuster, quien ha señalado que los factores de riesgo del ictus y de la enfermedad senil son "los mismos". "Y tenemos herramientas para prevenir los dos. Así que por favor, no nos centremos en la prolongación de la vida, sino en la calidad de vida. Porque en los últimos 30 años se ha alargado la vida, pero la calidad ha ido disminuyendo por la enfermedad cerebral, el alzhéimer y las enfermedad senil", ha insistido Fuster. Los factores de riesgo son conocidos: la obesidad, la presión arterial, la diabetes, el colesterol, el tabaquismo, la mala alimentación, el sedentarismo y dormir poco.

En este sentido, Fuster ha revelado que "la enfermedad cardiovascular se está encareciendo enormemente", en un contexto en que los factores de riesgo (la presión arterial, la obesidad o la diabetes) están aumentando. "Pero yo soy optimista porque todo esto se puede prevenir desde la infancia. Hay que incidir en la educación en salud desde la infancia. Recomiendo a los mayores tres cosas: ejercicio físico, motivación y no aislarse", ha proseguido. En cuanto al ejercicio físico, bastan 30 minutos al día, durante cinco días a la semana, de bicicleta estática. Además este cardiólogo también recomienda unos 15 minutos al día de no hacer nada.

Economía y cambio demográfico

¿La economía puede resentirse por este cambio demográfico? "La población jubilada va a ser una parte importante del censo electoral", ha señalado por su parte Muniesa. "Lo mejor que nos puede pasar es que la situación económica de nuestra gente mayor sea buena porque así tienen poder de compra. Los Estados deben estar interesados en que la gente mayor viva bien. Y un problema que tienen a menudo es cómo sobrevivir con sus ahorros", ha añadido.

"Desperdiciar el talento sénior es un error gravísimo en cualquier sociedad. Tiene que haber maneras de que se siga aprovechando" Tomás Muniesa, presidente de CaixaBank

El presidente de CaixaBank ha llamado a tener más en cuenta el "talento sénior". "Se están empezando a hacer cosas. Hay gente que hace la jubilación flexible. Desperdiciar el talento sénior es un error gravísimo en cualquier sociedad. Tiene que haber maneras de que se siga aprovechando", ha defendido.

Pero también hay otros temas, ha precisado, como la "gestión del patrimonio" a determinadas edades. "La preocupación de la gente es cómo se organiza llegada la vejez". En este sentido ha recordado que La Caixa, nacida en 1904, empezó siendo una caja de pensiones para la vejez. "Pagamos el 34% de las pensiones de este país y tenemos el 35% de los fondos de pensiones. Casi mil de nuestros clientes tienen más de 100 años", ha dicho. Por eso ha recomendado empezar a pensar en la jubilación y en ahorrar "a los 30 años" y no "a los 50 o a los 64".

Qué es Generación+

Generación+ es un programa de CaixaBank dirigido al público sénior, pensado sobre todo para acompañar a los clientes antes y durante la jubilación. Lanzado en 2025, reúne servicios de planificación financiera y ahorro, opciones para complementar la pensión —incluidas fórmulas ligadas al patrimonio inmobiliario— y servicios no financieros como salud, asistencia, formación digital, movilidad, viajes, voluntariado y actividades. Está enmarcado dentro de la estrategia de CaixaBank para atender a una población cada vez más longeva.

En la actualidad, los clientes de CaixaBank de 65 años o más pueden acceder al programa, y también está pensado para quienes se acercan a la jubilación y quieren prepararla con antelación.