Un trastero de Figueres ocultaba uno de los arsenales clandestinos de armas «más grandes» de España

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que transformaba, almacenaba y distribuía armas de fuego a otras redes vinculadas a delitos violentos que pueden ir desde el narcotráfico hasta los secuestros. El centro de la actividad era un trastero de Figueres convertido en un taller clandestino, donde un experto armero con conocimientos adquiridos durante su paso por el ejército ruso modificaba armas de fogueo para que pudieran disparar munición real. La operación Javelín se ha saldado con seis detenidos y la intervención de 644 armas en total, de las cuales 631 se localizaron en los registros practicados en Figueres y l’Escala, este último municipio es donde residía el principal investigado y jefe de la organización. El líder tenía amplios conocimientos como armero y especialista en torno y había adquirido experiencia militar en el ejército ruso. La operación suma siete detenidos tras un último arresto practicado este jueves. Dos de los investigados han ingresado en prisión, entre ellos el líder.

La dimensión del arsenal intervenido convierte la actuación en una de las «más importantes» de este tipo en España, según ha informado este jueves la Policía Nacional en rueda de prensa. Además de las armas, los agentes han confiscado miles de cartuchos de diferentes calibres, numerosos silenciadores, cargadores y maquinaria y herramientas destinadas a modificar y fabricar armamento. Más de 220 de las armas intervenidas ya habían sido modificadas. Entre el arsenal requisado había dos subfusiles con el número de serie eliminado y un rifle equipado con visor que constaba como robado en la Comunitat Valenciana y que se analizarán.

La investigación ha permitido desarticular una estructura que adquiría, transformaba y distribuía armamento destinado a otros grupos vinculados al crimen organizado, entre ellos redes relacionadas con el narcotráfico, los secuestros y otros delitos violentos.

«Yo lo que veo son vidas salvadas con estas armas», ha asegurado este jueves el delegado del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, durante la presentación de la operación en Girona. Prieto ha remarcado que desmantelar la red ha permitido cortar una estructura de suministro de armas que acababan en manos de organizaciones criminales. El delegado ha advertido que no se trata de una realidad lejana y ha recordado episodios vividos en Catalunya vinculados con el uso de armas de fuego y venganzas entre grupos criminales.

644 armas, silenciadores y miles de cartuchos

El balance de la operación incluye 644 armas intervenidas en los diferentes registros practicados en Girona, Badajoz y Valencia. Según los datos facilitados, 221 eran armas de fogueo o detonadoras que ya habían sido modificadas para que pudieran disparar munición real, mientras que unas 400 más estaban preparadas para ser transformadas.

Los agentes también han localizado miles de cartuchos, silenciadores, cargadores, cañones y diferentes componentes esenciales, además de maquinaria de precisión y herramientas utilizadas para transformar las armas y fabricar munición.

Solo en los registros efectuados en el domicilio del investigado en l’Escala y en el taller clandestino de Figueres se intervinieron más de 630 armas de diferentes tipos. Entre el material había subfusiles, armas cortas y rifles, la mayoría con los números de serie borrados.

La Policía Científica de la Policia Nacional deberá analizar ahora el armamento para intentar recuperar los números de serie, determinar su origen y comprobar si alguna de las armas podría haber sido utilizada en hechos delictivos.

La Policía Nacional calcula que el valor del armamento intervenido en el mercado clandestino podría situarse alrededor de los cinco millones de euros, tomando como referencia un precio medio de unos 8.000 euros por arma. Se trata, sin embargo, de una estimación, ya que el valor puede variar mucho en función del tipo de arma, su estado y las modificaciones que se hayan realizado.

El inspector jefe Enrique Azorín, de la UDYCO Central, ha explicado que el principal investigado no se limitaba a transformar las armas. Abastecía a los compradores con el «kit completo», es decir, también les facilitaba la munición necesaria para que pudieran ser utilizadas. En el taller, la policía encontró material destinado a elaborar munición, entre él vainas, pistones, pólvora sin humo y proyectiles.

Entre la munición intervenida había incluso proyectiles de punta hueca, prohibidos en determinados usos por su elevado potencial lesivo, según ha remarcado Azorín. Todo ello, a juicio de los investigadores, evidencia el alto grado de especialización de la armería clandestina de Figueres y la capacidad del investigado para proporcionar armas preparadas para su uso a las redes criminales.

La Policía Nacional interviene uno de los arsenales clandestinos de armas más grandes de España. / Aniol Resclosa / DDG

Un armero de 61 años con experiencia militar

El principal punto del entramado en las comarcas gironinas era un trastero de Figueres que funcionaba como una auténtica armería clandestina. El hombre investigado disponía de los conocimientos técnicos necesarios para modificar armas detonadoras y traumáticas para que pudieran disparar munición real.

El principal investigado fue detenido el 24 de agosto, es un hombre de 61 años, residente en l’Escala y originario de una antigua república soviética de Asia Central. Posteriormente obtuvo la nacionalidad ucraniana y actualmente la nacionalidad española.

El hombre había servido durante años en el ejército ruso y era especialista en torno. Según los investigadores, esta experiencia y sus conocimientos técnicos le proporcionaban una elevada capacidad para manipular y transformar armas de fogueo en armas capaces de disparar munición real.

La policía encontró armamento en diferentes fases de transformación: desde armas ya preparadas para disparar munición real hasta otras que todavía estaban pendientes de ser modificadas.

Para los investigadores, desmantelar el taller no solo ha permitido retirar cientos de armas de circulación, sino también detener la futura transformación de cientos más que podían acabar en el mercado negro.

El taller de Figueres no era únicamente un lugar donde se almacenaban armas. La policía encontró maquinaria de precisión, herramientas, cañones, cargadores y otras piezas que evidenciaban que el espacio se utilizaba para modificar el armamento.

Cuando los agentes entraron en el taller encontraron armas en diferentes fases de transformación: algunas ya habían sido modificadas y estaban preparadas para disparar, mientras que unas 400 todavía estaban pendientes de pasar por este proceso. Azorín ha explicado que convertir un arma de fogueo en un arma capaz de disparar munición real requería modificaciones técnicas complejas y muy precisas. Según ha detallado, el armero disponía de todas las herramientas y la maquinaria necesarias para realizar estas transformaciones, material que la policía también intervino en el taller clandestino.

Azorín ha explicado que, durante los seguimientos, los investigadores comprobaron que el principal sospechoso llevaba una vida discreta y reservada. «Era una persona introvertida, con poca vida social», ha señalado. Este perfil, según los investigadores, contrastaba con la capacidad técnica y logística que había desarrollado para transformar y preparar armas en el taller clandestino de Figueres.

La pista arranca en Badajoz

La investigación comenzó en Badajoz, después de que la policía detectara movimientos sospechosos relacionados con un grupo vinculado al tráfico de drogas y de armas y con episodios violentos entre clanes.

Los investigadores descubrieron que las armas llegaban mediante empresas de paquetería. Algunos envíos llamaron la atención porque presentaban características similares en cuanto al peso y el embalaje y utilizaban identidades falsas o suplantadas tanto para los remitentes como para los destinatarios.

Uno de los paquetes interceptados contenía un subfusil, un cargador con 40 cartuchos y otros elementos de armamento. A partir de ahí, los agentes empezaron a tirar del hilo de los envíos efectuados desde la Comunitat Valenciana —donde residía inicialmente el principal investigado— hacia diferentes puntos del Estado.

La red utilizaba identidades suplantadas para que la persona que constaba formalmente como destinataria no fuera necesariamente quien acababa recogiendo el paquete. De esta manera intentaban dificultar la identificación de los integrantes de la cadena de distribución. El jefe del operativo, el inspector jefe Enrique Azorín, ha destacado que las indagaciones permitieron detectar decenas de envíos y acabar remontando la cadena de suministro hasta las comarcas gironinas.

Se marchó y después retomó la actividad

Uno de los momentos decisivos de la investigación se produjo cuando el principal investigado, después de las primeras detenciones, cesó temporalmente su actividad y se marchó de España a finales del mes de julio.

Semanas después regresó y los agentes retomaron la vigilancia. A mediados de agosto detectaron que había vuelto a realizar movimientos relacionados con la actividad investigada y que se relacionaba con otras personas vinculadas al entramado.

El 25 de agosto, la policía interceptó en una empresa de paquetería de Girona un nuevo paquete con destino a Alzira, en la Comunitat Valenciana. En el interior había un subfusil con el número de serie borrado y el destinatario volvía a corresponder a una identidad suplantada.

Los investigadores habían comprobado que poco antes el hombre había ido al trastero de Figueres y posteriormente había gestionado personalmente el envío. Esta secuencia permitió vincular definitivamente el local con la distribución de las armas y obtener autorización judicial para registrarlo, junto con el domicilio del investigado en l’Escala.

L’AP-7

La investigación también ha puesto el foco en la movilidad de la organización a través de l’AP-7, una vía que los investigadores consideran clave para entender los desplazamientos de personas y mercancías ilícitas entre el sur del Estado, la Comunitat Valenciana y las comarcas gironinas.

Los responsables policiales han explicado que las estructuras del crimen organizado no actúan en compartimentos territoriales estancos, sino que disponen de redes logísticas especializadas capaces de trasladar armas, droga, dinero o personas entre diferentes puntos. En este caso, la investigación ha detectado intermediarios en València y Badajoz y no descarta que haya más.

La policía también investiga los traslados de armamento desde Alacant hasta Girona. Precisamente, una de las personas detenidas se encargaba presuntamente de estos transportes. Los investigadores tampoco descartan que la red pudiera tener ramificaciones hacia otros puntos del Estado o incluso fuera de España.

«La violencia ahora se subcontrata»

La policía considera especialmente preocupante el destino que podía tener el arsenal. El jefe de la Brigada Central de Crim Organitzat, Francisco Javier Ramos ha explicado que el crimen organizado funciona cada vez más con estructuras especializadas que se encargan de mover personas, dinero, droga u otras mercancías ilícitas.

En este entramado, las armas son una pieza esencial. «La violencia ahora se subcontrata», ha resumido el responsable policial. El último eslabón de la cadena puede acabar, según ha explicado, en organizaciones que utilizan las armas para amenazas, ajustes de cuentas, secuestros, actuaciones de sicarios o asesinatos.

Según los investigadores, las organizaciones criminales necesitan armamento para proteger y mantener sus negocios ilícitos, lo que ha generado un mercado negro con estructuras específicamente dedicadas a conseguir, transformar y distribuir armas.

Prieto ha remarcado que la intervención ha permitido retirar de circulación armamento destinado precisamente a este entorno criminal.

Investigación abierta

La operación Javelín suma finalmente siete personas detenidas, después de que la Policía Nacional haya practicado un último arresto este jueves. Las detenciones se han ido produciendo durante los diferentes escalones de la investigación, a medida que los agentes identificaban a los presuntos integrantes de la cadena de suministro y distribución.

Entre los arrestados está el principal investigado, residente en l’Escala y responsable, según la policía, del taller clandestino de Figueres. El hombre ha ingresado en prisión y es considerado por las autoridades policiales un objetivo «de alto valor» a escala europea por sus conocimientos especializados en la modificación de armamento.

La investigación continúa abierta bajo la dirección de la UDYCO (Unitats de Droga i Crim Organitzat) Central y ha contado con la participación de la Policía Nacional de Girona así como de otras zonas. Los agentes todavía deben analizar la documentación, los teléfonos móviles y el resto del material intervenido para reconstruir toda la red de distribución.

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Los investigadores tampoco descartan que haya más intermediarios o destinatarios de las armas, ni conexiones con otros puntos del Estado o del extranjero. Una de las principales líneas de trabajo será determinar la trazabilidad de las armas y aclarar si alguna ha podido estar relacionada con delitos violentos.