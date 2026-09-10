Teresa Arnandis, doctora en Biomedicina: "Si nuestro cuerpo nos mandara un whatsapp después de un verano intenso, sería un SOS"

Dice que el cuerpo funciona como un mecanismo tan bien engrasado que es difícil no pensar que es un milagro. Un milagro biológico, si es que eso es posible. Por eso, Teresa Arnandis, doctora en Biomedicina y Bioquímica, 'influencer' de divulgación científica conocida en redes como Lady Science ha escrito un libro y lo ha llamado 'Eres un milagro andante' (Paidós). Una reivindicación del cuerpo como sistema de engranajes especialmente delicado y certero en verano, cuando el calor, las vacaciones, la fiesta y la alteración de las rutinas ponen a prueba nuestro organismo. Hasta el punto de que, advierte la científica, si pudiera escribir, el cuerpo nos enviaría después de las vacaciones un WhatsApp de tres letras: SOS.

El verano tiene sus propias normas. ¿Nuestro cuerpo también entiende que estamos de vacaciones o sigue funcionando igual?

¿Nuestro cuerpo también entiende que estamos de vacaciones o continúa funcionando igual?

Sí, nuestro cuerpo continúa funcionando igual, pero tiene que adaptarse a un nuevo biorritmo propiciado por los días más largos. Hace más calor, estamos de vacaciones, el ritmo de trabajo se frena, salimos más... Todo influye en nuestra fisiología.

Una escena muy veraniega: sales a cenar, son las tres de la mañana y piensas que ya dormirás más otro día. ¿Qué piensa nuestro cuerpo de este plan?

A simple vista, no parece muy saludable. Seguramente, será una cena que irá tarde, acompañada de copas, y nuestro metabolismo no está preparado ni para cenas copiosas ni para acostarse tarde. En esto, los europeos nos ganan: cenan antes y se acuestan con el sistema digestivo ya en reposo. El «ya dormiré» no sirve, porque desregula nuestros ritmos circadianos y el sueño diurno no repara igual que el nocturno.

Hay gente que presume de poder dormir pocas horas e, incluso, se ha puesto de moda levantarse a las 5 de la mañana. ¿Existe esta capacidad?

Dormir poco acaba pasando factura, porque muchas enfermedades, como las neurodegenerativas, son silenciosas hasta que ya están consolidadas. El sueño ayuda a limpiar los residuos cerebrales generados por la actividad neuronal diurna y a mantener bien sintonizado el sistema inmune. Si reducimos el descanso, acortamos también una de las fuentes de bienestar y longevidad. Puedes levantarte a las cinco de la mañana, siempre que hayas dormido las siete u ocho horas recomendadas, lo que obliga a acostarse sobre las 10 de la noche.

En verano también triunfan las bebidas energéticas, muchas veces mezcladas con alcohol. ¿Hay un umbral de consumo responsable?

Utilizar las bebidas energéticas diariamente como sustituto del descanso es un error. Tomarlas por la tarde-noche o combinarlas con otros estimulantes como el café, el té o el chocolate podría interferir con el descanso. El peor escenario se da cuando las mezclamos con alcohol, porque la cafeína puede enmascarar los efectos depresores del alcohol, haciendo que la persona tienda a asumir riesgos.

¿Tiene algo de milagro científico que nos adaptemos a las olas de calor?

Sí, es un auténtico milagro fisiológico. Para evitar que el cuerpo se sobrecaliente, el organismo activa varios mecanismos coordinados: el corazón late más rápido y aumenta el flujo de sangre hacia la piel para facilitar la pérdida de calor, mientras la sudoración ayuda a enfriarlo. El coste es la pérdida de agua y electrolitos, por lo que resulta fundamental mantenerse hidratado y adaptarse al calor de manera progresiva. Con los días, el cuerpo se adapta al calor y el corazón trabaja con menos estrés. Además, las células activan proteínas de choque térmico, que protegen nuestras proteínas y limitan parte del daño causado por las altas temperaturas.

¿Qué mitos sobre el cuerpo humano se repiten cada verano?

Uno de los más llamativos es que «una vez estás moreno no necesitas protegerte del sol». El bronceado siempre es señal de daño solar y no supone una barrera segura contra quemaduras o cáncer de piel, ya que no anula el riesgo. Hay que utilizar protección solar siempre.

¿Qué beneficios físicos tienen las vacaciones?

Pueden proporcionar al organismo una ventana de recuperación fisiológica. Suelen suponer una pausa y un descanso, aunque, si las vacaciones incluyen el cuidado de niños o de otras personas, el beneficio suele ser más disfuncional. Pero, en general, unas vacaciones aprovechadas disminuyen el cortisol, ayudan a aumentar el sueño reparador, permiten más movimiento y contacto con la naturaleza y favorecen los vínculos sociales. Todo redunda en mayor bienestar y salud.

Si el cuerpo pudiera enviarnos un whatsapp después de un fin de semana intenso de verano, de comer fuera, salir de fiesta y exponernos al sol, ¿qué nos escribiría?

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Nos escribiría un mensaje pidiendo ayuda: «SOS, ponte a descansar a la sombra en las horas centrales del día, muévete todo lo que puedas al amanecer (mejor) o al atardecer, disfruta de las frutas y verduras de temporada, acuéstate temprano e hidrátate».