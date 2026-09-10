La Sindicatura de Comptes alerta de falta de seguimiento y control económico en las políticas de prevención de incendios

Hace tiempo que los expertos advierten de la necesidad de invertir más en prevención de incendios y no solo gastar el dinero en las tareas de extinción. En este contexto, la Sindicatura de Comptes ha ido un paso más lejos y alerta de carencias en el seguimiento de las políticas de prevención de incendios forestales en Catalunya. El órgano fiscalizador exige mejorar los mecanismos para conocer al detalle el grado de ejecución de las actuaciones y también su coste y eficacia. En su informe, la Sindicatura evidencia la falta de indicadores y de seguimiento en los instrumentos de planificación estratégica y operativa y recomienda avanzar hacia una modelo que permita determinar cuánto cuestan los servicios vinculados a la prevención.

El documento pone el foco en la necesidad de elaborar instrumentos de planificación, automatizar los sistemas de información e intensificar las medidas preventivas destinadas a facilitar una gestión forestal sostenible. Se trata de una situación que lleva enquistada hace años y que el Govern pretende remediar con un nuevo plan de política forestal. Aun así, Jordi Vendrell, experto de la Fundació Pau Costa, asegura que queda mucho trabajo por hacer y avisa de que la prevención es "compleja" por la "cantidad de administraciones y actores implicados". "A diferencia de la extinción, donde las competencias están mucho más concentradas en los Bomberos, la prevención depende de diferentes departamentos de la Generalitat, diputaciones, administraciones locales, entidades y propietarios privados", afirma en conversación con este diario.

Trabajos de gestión forestal en Les Gavarres. / Fundació Catalunya-La Pedrera

A esta fragmentación de competencias, hay que añadir los problemas causados por la necesidad de llegar a acuerdos con los propietarios de los bosques. Aunque el 63% del territorio catalán es superficie forestal, solo alrededor de una cuarta parte de esta es de titularidad pública. "A pesar de que los privados reciben subvenciones para realizar trabajos forestales, suele ser difícil saber si estos se ejecutan y de qué manera", admite Vendrell.

Zonas urbano-forestales

La Sindicatura también pone sobre la mesa la necesidad urgente de reforzar la sensibilización de la gente, sobre todo en las zonas de interfaz urbano-forestal (los puntos en los que las arboledas y las casas se encuentran, principalmente, urbanizaciones) para mejorar el conocimiento de las medidas de protección yconfinamiento en caso de incendio. El objetivo, según sus recomendaciones, debe ser combinar una mejor planificación y seguimiento de los recursos con una gestión forestal que reduzca el riesgo antes de que sea necesario movilizar los dispositivos de extinción.

En esta línea, el representante de la Fundació Pau Costa pone como ejemplo las franjas perimetrales destinadas a reducir la propagación del fuego alrededor de zonas habitadas: "Su apertura inicial no garantiza que la infraestructura siga siendo útil con el paso del tiempo, cuando la vegetación vuelve a crecer, por esta razón es clave mantener de forma periódica estas medidas". Según su punto de vista, es imprescindible saber cuántas infraestructuras preventivas se han ejecutado, pero también conocer su estado y si siguen estando disponibles.

Para Vendrell, uno de los principales pasos pendientes es ordenar el conjunto de actuaciones preventivas bajo una estrategia compartida. "Falta una coordinación interinstitucional, con unos objetivos y unas prioridades claras también a nivel interdepartamental", sostiene. "Si no sabemos cuántos puntos estratégicos hay, quién realiza las obras, qué porcentaje se ejecuta y qué está operativo o no, vamos mal", lamenta. Una de las novedades del plan de la Generalitat es la creación de ejes de contención: puntos clave en los que reducir masa forestal para evitar que un fuego de verano se convierta en un megaincendio incontrolable.

Políticas de extinción

La valoración de la Sindicatura es más favorable en referente a la respuesta ante los incendios. El organismo concluye que la eficacia operativa del dispositivo de extinción es adecuada y asegura que no ha detectado deficiencias en los incendios analizados, en los que considera que se llevó a cabo "una correcta gestión integral de las actuaciones". También ve con buenos ojos la coordinación entre Agrupaciones de Defensa Forestal (ADF) y bomberos.

Vendrell explica esta diferencia con el hecho de que la extinción cuenta con una estructura "más centralizada" y "más sencilla de evaluar". Pese a esta valoración positiva, la Sindicatura también detecta ausencias de control en el ámbito económico. El órgano constata que no existe un "sistema de contabilidad de costes" que permita determinar "el gasto correspondiente a la extinción de incendios forestales durante los años 2022, 2023 y 2024". Por ello, reclama implantar una contabilidad analítica que permita conocer el coste real de los servicios de extinción y prevención.