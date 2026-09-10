SUCESOS
El incendio del PTR de Zaragoza, ya controlado tras los trabajos de los bomberos ayer por la noche
El fuego se declaró en una zona de material acumulado junto a Urbaser y se suma a la cadena de siniestros que ha sufrido el Parque Tecnológico de Reciclado en los últimos meses
Un nuevo incendio se declaró este miércoles por la tarde en el Parque Tecnológico del Reciclado (PTR) de Zaragoza, situado en el barrio rural de La Cartuja Baja, esta vez en una zona de material acumulado junto a las instalaciones de Urbaser. El aviso se recibió en torno a las 19.10 horas y, en un primer momento, el fuego no parecía revestir especial gravedad. De hecho, los primeros efectivos desplazados llegaron a valorar que fueran los propios trabajadores de la empresa quienes se encargaran de sofocarlo con sus medios, mientras utilizaban maquinaria para cubrir el material afectado.
Sin embargo, la situación se complicó por efecto del viento y fue necesario solicitar más medios de extinción. En la intervención participan Bomberos de Zaragoza con una unidad de mando y comunicaciones, dos bombas urbanas ligeras, una bomba urbana pesada, una bomba nodriza pesada y una ambulancia.
Inicialmente se desplazaron dos bombas ligeras, una bomba urbana, una ambulancia y el vehículo de mando, pero ante la evolución del fuego y la incidencia del viento se solicitó una bomba adicional y una nodriza para garantizar el suministro de agua. Según los partes de intervención consultados, el servicio figura como un incendio en industria en la calle Azufre, en el entorno del barrio rural de La Cartuja Baja.
El siniestro vuelve a poner al PTR en el centro de la preocupación por la reiteración de incendios en sus instalaciones. Se trata, además, de un lugar que ya ha requerido la intervención de los Bomberos en varias ocasiones este mismo año. En concreto, es al menos el cuarto fuego que se registra en el polígono en este 2026.
El pasado 6 de abril ardieron materiales de reciclaje y restos de poda en una campa vinculada a Urbaser; el 3 de mayo se declaró otro incendio en una campa con electrodomésticos en desuso y el 15 de junio comenzó un fuego en una zona de almacenamiento de metales y vehículos y electrodomésticos compactados que se prolongó durante más de 48 horas.
Preocupación de los vecinos
La sucesión de incendios no se limita a 2026. En 2025 se registraron al menos siete fuegos en el PTR, uno de ellos de tal magnitud que obligó al confinamiento preventivo de los vecinos de La Cartuja. La reiteración de estos episodios ha provocado una creciente preocupación entre los residentes y ha llevado incluso a la Fiscalía de Medio Ambiente de Zaragoza a abrir diligencias para investigar la sucesión de siniestros.
El nuevo incendio se produce, además, cuando el Gobierno de Aragón acaba de activar una campaña específica de inspección de las plantas de tratamiento de residuos dentro de su Plan de Inspección de Seguridad Industrial 2026-2027.
Para la tranqulidad de los habitantes y los trabajadores de la zona, este complicado fuego debido a las circunstancias naturales ya se da por controlado desde la misma noche de ayer, algo antes de las 23.00 horas, donde gracias a todas las dotaciones de bomberos desplazadas a La Cartuja Baja y su labor como cortafuegos, no tardaron en estabilizar dicho incidente que sorprendió a miles en la tarde de ayer.
Fuente: El Periódico de Aragón
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