El misterio del nicho 76 de Roses: ¿qué pasó con Julie Duée?

En el cementerio de Roses hay una tumba sin nombre. Es la número 76. Tampoco tiene fotografía. No hay flores. No hay ninguna cruz ni ninguna inscripción que permita saber su credo. Pasa desapercibida entre las hileras de nichos y sepulturas. Pocos saben que allí está enterrada la ciudadana francesa Julie Duée.

Su cuerpo fue identificado mediante sus huellas dactilares y un tatuaje en el cuello: una letra «A» que se había hecho para llevar con ella el recuerdo de su primer hijo, Angel. Julie tenía 33 años cuando murió en unas circunstancias que todavía hoy resultan difíciles de explicar.

La madrugada del 6 de julio de 2024, Isabelle Yvano y su hija Maëva recibieron varios mensajes de Julie. Decía que la habían secuestrado. Estaba encerrada en una habitación. Oía el mar. Había oído decir que aquel lugar se llamaba Roses y que estaba en Catalunya. Después avisó de que la batería del teléfono se estaba acabando.

Fue su último mensaje. Tres días después, una mujer que tendía la ropa vio un cuerpo colgado en la azotea de una casa ocupada de la calle Cristòfol Colom, en Roses. Los Mossos d’Esquadra encontraron allí a una mujer francesa de 33 años. Era Julie.

Lo más extraño es que Julie Duée no tenía ningún motivo conocido para estar en Roses. Nunca había viajado a España. No hablaba catalán ni castellano. Su vida estaba en Francia y, sobre todo, sus hijos. Tenía cuatro niños pequeños que decía querer más que a su propia vida. ¿Por qué una mujer que acababa de asegurar que estaba secuestrada habría decidido quitarse la vida?

La historia de Julie

Julie Duée había nacido en Cambrai, en el norte de Francia, el 20 de octubre de 1990. Creció con sus cuatro hermanas en una familia que pasó por el divorcio de sus padres y por varios traslados. Su madre la recuerda como una mujer muy vinculada a sus hijos, que desde joven intentó construir una vida propia mientras trabajaba en diferentes oficios.

Fue madre de cuatro niños: Angel, nacido en 2009; Owen, en 2016; Maëlo, en 2021, y Eden, en 2024. A principios de aquel año, su vida familiar quedó marcada por la violencia de su pareja. El 23 de marzo, una agresión acabó con Julie en el hospital y los servicios sociales intervinieron, retirándole la custodia de sus hijos.

Julie quería alejarse de su ex y volver al norte de Francia con Aurélien, el padre de Owen y Maëlo. El 3 de julio, Aurélien viajó hasta Besiers con Maëlo para ir a buscarla. Julie esperaba empezar de nuevo y, con el tiempo, recuperar a sus otros hijos.

El 5 de julio salió de casa con su bolso. A partir de entonces, la familia perdió su rastro. Según unos vecinos, Julie les habría pedido que la llevaran hasta Roses, una versión que su madre siempre ha cuestionado. Lo que sí consta es que llegó a la localidad catalana durante la madrugada del 6 de julio. Su tarjeta bancaria se utilizó dos veces aquella madrugada en un comercio. Una cámara la grabó comprando.

Horas después, Julie envió varios mensajes a su madre y a su hermana. Aseguraba que estaba secuestrada y que podía oír el mar. También confirmó que estaba en Roses. Su hermana incluso le hizo preguntas personales para comprobar que realmente era Julie quien escribía. Después, el teléfono dejó de funcionar.

Aurélien denunció su desaparición en Besiers al día siguiente. Tres días después, el 9 de julio, una vecina encontró el cuerpo de Julie en la azotea de una casa de Roses. Tenía 33 años. Para su familia, desde entonces, la pregunta continúa siendo la misma: ¿qué pasó entre aquellos últimos mensajes y su muerte?

La otra historia

La policía francesa comunicó a la madre que la muerte se había producido durante la madrugada del 9 de julio. Qué pasó desde que compró en la tienda de Roses hasta el día en que se encontró su cuerpo continúa siendo un misterio. La autopsia se practicó en Girona. La investigación acabó calificando el caso como un suicidio.

Y aquí empieza otra historia. Porque hay muchas cosas que no encajan para Isabelle, su madre. No entiende por qué una mujer que estaba preparando su regreso al norte, que acababa de reencontrarse con uno de sus hijos y que había enviado mensajes diciendo que estaba secuestrada, habría decidido quitarse la vida. No entiende quiénes eran las personas que la llevaron hasta allí, ni qué pasó entre el último mensaje y la muerte.

El teléfono de Julie continuó entrando en Snapchat durante el mes de agosto, incluso de madrugada. La familia se pregunta quién podría haber accedido a su cuenta.

Cuando se tuvo que decidir qué hacer con el cuerpo, la familia pensó en repatriarlo a Francia. Pero el procedimiento era complicado. El Consolado de Francia en Girona intervino para ayudar con los trámites. Su cuerpo recibió lo que se denomina una «sepultura social» y acabó en el cementerio de Roses. La número 76. Una tumba sin nombre para una mujer cuya lápida parece cubrir el vacío abierto en su historia y su secreto.

La actualidad

La madre y la familia todavía hoy lamentan no haber podido llevar el cuerpo de Julie a Francia. En comunicación directa con Diari de Girona, Isabelle Yvano asegura que cada día piensa en su hija y lamenta que todavía no haya podido viajar a Roses con toda la familia para hacerle el funeral que corresponde.

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«No puedo agradecer ni a España ni a Francia. Hubo una falta total de interés por parte de los dos países para aclarar qué le pasó a mi hija. Nadie me dio explicaciones. Los gobiernos prefieren invertir en armas y guerras. La justicia no es para los pobres, sino para quienes tienen fortuna y notoriedad».

Fuente: Diari de Girona