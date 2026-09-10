Manresa quiere que se cambie la ley del menor y que haya un pacto nacional contra las armas blancas

El Ayuntamiento de Manresa ha empezado a presentar acciones concretas para evitar que se repitan hechos como el que acabó con la muerte de Carles Vilajosana, un apuñalamiento cometido por un menor de edad que ya tenía antecedentes de violencia. Un pacto nacional contra las armas blancas y la reforma de las leyes que regulan las acciones cometidas por menores y la reincidencia forman parte de las peticiones que se hacen desde el consistorio de Manresa. Para el alcalde de Manresa, Marc Aloy, «la ciudadanía no entiende cómo con este historial delictivo estos jóvenes estaban en la calle, pero el alcalde tampoco. Pero es que la decisión la toma un juez y, por tanto, que cada uno asuma sus responsabilidades y revisemos los procedimientos. Con el doble de agentes de la Guardia Urbana y de los Mossos d'Esquadra no habríamos podido evitar este crimen».

Por eso, «hace falta una revisión urgente de la Ley del Menor, cuya última revisión es del año 2000, la sociedad ha cambiado y, por tanto, las leyes deben adaptarse a las necesidades que tiene la sociedad. Y es un tema que quiero hablar con las cámaras, no solo con el Parlament de Catalunya, sino también, evidentemente, con el Congreso de los Diputados. Estamos hablando del Código Penal y, en consecuencia, es una competencia del Estado».

También en el caso de la multirreincidencia, pidiendo una reforma legal para que los menores que acumulen episodios graves y violentos tengan una respuesta judicial y socioeducativa más rápida y efectiva. «Y de hecho los alcaldes la sufrimos cada día», dice Aloy. «Por temas, evidentemente, mucho menos graves, pero que nos generan una sensación de inseguridad muy grande en nuestras ciudades. Es decir, podemos detener a la misma persona 20 veces porque nos ha quemado contenedores y resulta que no hay una penalización inmediata». En este sentido, Aloy dice que para llevar el tema al Congreso hablará con su partido, ERC, pero que «es un tema que trasciende a los partidos. Es decir, la preocupación la tenemos los alcaldes, seamos del color que seamos. La seguridad pública es un pilar fundamental del estado del bienestar. Sin seguridad no hay libertad. Por tanto, yo creo que es importantísimo que seamos capaces de hablar de seguridad sin tabúes, porque quien la hace, la tiene que pagar». El alcalde de Manresa explica que «estos días he tenido la ocasión de hablar con muchos alcaldes y alcaldesas, que me han llamado para manifestar su apoyo y la preocupación por esta violencia creciente entre nuestros jóvenes y adolescentes de todo el país».

«Y también por el uso del arma blanca», dice Aloy, una cuestión para la que el consistorio reclama un pacto de país. Más allá del Pla Daga, iniciado por los Mossos d’Esquadra en 2023 para hacer frente al incremento generalizado de incidentes y delitos con uso de armas blancas, el alcalde de Manresa cree que hay que impulsar un plan específico contra la tenencia y uso de armas blancas entre adolescentes y jóvenes, que incluya prevención, detección, policía, centros educativos y consecuencias claras.

Para Aloy, «es increíble la facilidad que hay para comprar una navaja. Una navaja que puede hacer mucho daño. Solo hay que entrar en Amazon, por 9 euros te venden una navaja que puede hacer mucho daño y en 24 horas la tienes en casa». Y añade que «es incongruente que a los menores no les dejemos comprar tabaco ni alcohol, les limitemos el acceso a las redes, pero puedan comprar una navaja». Propone ser «mucho más beligerantes» en este tema.

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El alcalde de la capital del Bages termina la conversación con Regió7 -del mismo grupo que El Periódico- reflexionando que «Carles no nos lo devolverá nadie, pero creo que debe servir para que hagamos todos juntos un aprendizaje. Y que el caso que nos ha golpeado en Manresa de esta manera tan importante, porque es excepcional, porque no estamos acostumbrados a que haya un crimen de esta magnitud en nuestra ciudad, sirva para que pongamos las bases de una nueva manera de hacer», pero teniendo claro que en Manresa «a partir de las 8 de la tarde la gente sale a la calle, no hay nadie que vaya con catanas por las calles de la ciudad, que son cosas que se han dicho y que perjudican a una ciudad que está viva, que tiene 4.000 estudiantes universitarios, que tiene una cultura potente, que tiene un empresariado y un tejido industrial muy importante y esto daña la reputación de la ciudad de una manera muy importante».